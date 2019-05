Die folgende Kaufberatung 2019 ist die Ergänzung zu unserem großen Vibrationsplatten-Vergleich , der Ihnen die besten Geräte präsentiert. Die Bewertungen beruhen auf einem intensiven Vibrationsplatten-Test , für den die wichtigsten Modelle von Profis genauer unter die Lupe genommen wurden. Wenn Sie verstehen, was die Vibrationen in Ihrem Körper für eine genaue Reaktion hervorrufen, wird es Ihnen garantiert leichter fallen, zum Schluss die beste Vibrationsplatte für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Wenn man sich die Effektivität und zugleich Simplizität der Vibrationsplatte vor Augen führt, ist es erstaunlich, dass man sie nicht unter den Top 3 der beliebtesten Fitnessgeräte wiederfindet. Es scheint, als hätte die breite Masse diesen unscheinbaren kleinen Helfer noch nicht ganz entdeckt – oder die Leute glauben einfach nicht, dass die Vibrationsplatte ihre Wirkung auf so einfachem Weg hervorrufen kann. Ein Ganzkörper-Training ohne selbstbestimmte Bewegungsabläufe? Durch eine vibrierende Platte kiloweise abnehmen? Da muss doch irgendein Haken sein, denken viele. So leicht kann das Kapitel Fitness doch unmöglich abgehakt sein.

3. Die Funktion

3.1. Wie gebraucht man einen Vibrationstrainer?

Die Anwendung einer Powerplate könnte einfacher nicht sein. Schon das Gerät bietet wenig Spielraum für technisches Unverständnis. Über einen Start-Knopf setzt sich das Gerät sofort in Bewegung. Anschließend treten Sie in bequemen Turnschuhen mit beiden Füßen auf die Rüttelplatte auf. Sie sollten einen biegsamen, stabilen Stand aufrechthalten, wie er für den Rücken am besten geeignet ist. Das heißt: Die Knie leicht beugen, die Füße mit einem natürlichen Abstand voneinander aufstellen und die Wirbelsäule liniengerade halten.

Kann die Vibrationsplatte gesundheitsschädlich sein? Obwohl in den Beipackzetteln von billigeren Vibrationsplatten alle möglichen Übungen angepriesen werden, ist hier Vorsicht geraten, besonders in Liegepositionen. Manche Power-Plate-Übungen auf der Vibrationsplatte sollen gesundheitsschädlich sein, anstatt fördernd – so manche Expertenmeinung. Da die Vibration für den Körper ein ungewohnter Impuls ist, mit dem er bereits einiges zu verarbeiten hat, sollte man es auf der Vibrationsplatte besser etwas ruhiger angehen lassen.

Außerdem sollten Sie die Bauchmuskulatur und den Beckenboden durchgehend angespannt halten, damit die Muskeln direkt auf die Vibrationen reagieren können und Sie nicht die Balance verlieren. Nur auf diese Weise können Sie mit der Vibrationsplatte richtig trainieren. Wenn Ihr Gerät über Griffe verfügt, ist die Versuchung des Festhaltens groß, aber für ein effektives Training ist die Freihändigkeit voraussetzend. Auf dem Ausbalancieren beruht nämlich das ganze Wirkprinzip. Beachten Sie auch, dass es bei diesem Training nachweislich nicht auf die Zeitdauer, sondern auf die Intensität ankommt.

In der Grundposition können Sie je nach Ihrem Fitness-Niveau und Sicherheitsgefühl für sich selbst entscheiden, ob Sie das Gerät alleine arbeiten lassen oder den Trainingseffekt zusätzlich ankurbeln wollen. Das bietet sich besonders an, wenn Sie hauptsächlich mit der Vibrationsplatte abnehmen wollen. Versuchen Sie es in diesem Fall mit speziellen Übungen, z.B. langsamen Kniebeugen mit geöffneten Knien und einer aufrechten Wirbelsäule. Besonders Standübungen sind für das Vibrationsprinzip geeignet.

Tipp: Wenn Sie langfristige Ergebnisse erzielen wollen, bedarf es ein wenig Disziplin. Erstellen Sie sich mit dem Kauf Ihrer Vibrationsplatte gleich einen Trainingsplan, der Sie ans regelmäßige Workout erinnert.

3.2. Warum sind Vibrationen förderlich?

Es ist schwer zu glauben, dass Vibrationen in langfristiger Anwendung tatsächlich Wunder bewirken können. Rehakliniken setzen die Vibrationsplatte in professioneller Ausführung längst zur Behandlung körperlich geschwächter Patienten ein. Sowohl bei neurologischen Defiziten, wie zum Beispiel bei einem gestörten Gleichgewichtssinn nach einem Schlaganfall, oder bei Muskel- und Knochenabbau, wie bei Osteoporose-Patienten, werden durch die Vibrationsplatte regelmäßige Erfolge verzeichnet. Aber auch gesunde Anfänger und Profisportler werden mit der Vibrationsplatte eine positive Erfahrung machen.

Während es von außen nach einem reinen Balanceakt ohne viel Aktion aussieht, passiert während der Behandlung im Körper tatsächlich sehr viel. Die Vibrationsschwingungen sind ungewohnte Impulse für den Körper, die alle Muskeln und Knochen dazu zwingen, auf Aktionsmodus zu gehen und dem Ungleichgewicht mit allen Mitteln entgegenzuwirken. Durch die fehlende Armstütze hängt die ganze Verantwortung bei der Aktivität der Muskeln.

Für die körperliche Gesundheit gilt grundsätzlich: Was gebraucht wird, bleibt auch fit. Ein Muskel oder ein Knochen, der wenig genutzt wird, verschleißt wie ein verrostetes Fahrrad. Insgesamt will der Körper mit all seinen Fähigkeiten Anwendung finden – egal ob durchs Joggen oder Arbeiten. Wenn er sein volles Potenzial nicht ausleben darf, wird er gewissermaßen unzufrieden und protestiert mit Rückenschmerzen und anderen Beschwerden. Eine regelmäßige Beanspruchung eines jeden Muskels ist deswegen der Schlüssel zu wirklicher Fitness – und der Mensch verfügt über etliche Muskeln.

Eine Vibrationsplatte erreicht daher etwas sehr Wertvolles und Einzigartiges: Sie schüttelt nicht nur Beine und Oberkörper durch, sondern leitet Schwingungen in jeden noch so versteckten Muskel, von dessen Existenz Sie noch nicht einmal wissen. Mit einer eigenen Vibrationsplatte werden Sie schnell merken, dass sich so ein Training daher auch anstrengender anfühlt als es aussieht.

Tipp: Hochwertige Geräte verfügen über Intensitätsstufen. Mit einer Fernbedienung lassen sich die verschiedenen Power-Stufen sogar bequem im Stand regulieren. Für ein effektives bzw. schonendes Training ist diese Regulierung essenziell.

3.3. Sorgt die Vibrationsplatte für einen Kalorienverbrauch?

Können also Trainingsbänder und Hanteln aus dem Haus geschafft werden, wenn man sich nur ein paar Mal auf eine vibrierende Platte stellen muss? Kurz gefasst: Nein. Zwar fördert die Vibrationsplatte durchaus den Kalorienverbrauch, aber letztendlich ist die Rüttelplatte kein Sport-Gerät, das Ihnen ein dynamisches Workout abnimmt.

Sie stellt eine große Unterstützung für die Erhaltung gesunder Muskeln und Knochen dar, aber eine Unterstützung ist längst kein Ersatz für das Wesentliche: Die tatsächliche Bewegung. Eine gute Ergänzung zum gefühlt passiven Vibrationstraining stellen dynamische Tätigkeiten mit weiten Arm- und Beinbewegungen dar. Beim Schwimmen oder Walken werden zum Beispiel besonders viele Bewegungsabläufe gleichzeitig trainiert. Wenn Sie mit der Rüttelplatte richtig Sport machen wollen, sollten Sie auf konkrete Übungen zurückgreifen.