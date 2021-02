Wäschetrockner sind praktische Haushaltsgeräte und erleichtern die Arbeit. Mit den richtigen Programmen gehören sogar die langen Stunden vor dem Bügelbrett der Vergangenheit an.

Welche Programme ein Trockner haben kann, erfahren Sie hier in unserem Wäschetrockner-Vergleich 2021.

Im Winter begünstigt nasse Wäsche in der Wohnung die Schimmelbildung. Mit einem Trockner schonen Sie die Zimmerluft und Wände. Für Wohnungen ohne Balkon oder Garten ist ein Trockner die platzsparende Alternative zum Wäscheständer.

Sparen Sie jetzt Platz und Zeit. Entscheiden Sie sich für ein Gerät aus unserem Wäschetrockner-Vergleich 2021.

Finden Sie den besten Wäschetrockner für Ihren Haushalt hier.

Da ein Mini-Trockner genauso viel oder sogar mehr Strom als ein großer Kondensationstrockner verbraucht, raten wir von dieser Anschaffung ab. In einem Kondenstrockner-Test würde ein großes Gerät eine bessere Leistung an den Tag legen, als ein Mini-Kondenstrockner.

Wie beim Kondensationstrockner auch, erhitzt die Maschine die innen liegende Luft. Die Pumpe, die dazu genutzt wird, ist allerdings modifiziert. An der Pumpe sammelt sich nämlich das Kondenswasser . Von da aus läuft es direkt in den Abfluss und muss nicht über ein Kondenswasserfach entleert werden.

Auch in der Kategorie Trockner gibt es Frontlader (Frontloader) und Toplader (Toploader) . Ein Frontlader findet als Einbaugerät sogar in der Küche Platz. Ein Toplader dagegen öffnet nach oben und ist kein gutes Einbaugerät. Dafür sind Wäschetrockner-Toplader besonders schmal und platzsparend .

Waschmaschinen-Hersteller geben das Volumen in trockener Wäsche an. Trockene Wäsche nimmt mehr Platz ein, ist aber auch leichter. Trockner messen nasse Wäsche und die ist wiederum schwerer.

6. Fragen rund um das Thema Wäschetrockner » Mehr Informationen

Wie laut wird ein Wäschetrockner und ab wann stört das Geräusch? Sind Markenprodukte besser als No-Name-Maschinen? Diese Fragen haben wir im nächsten Absatz für Sie beantwortet.

6.1. Welche Wäschetrockner-Hersteller gibt es?

Die größten und bekanntesten Marken von Trockner-Herstellern finden Sie hier:

AEG

Bauknecht

Bosch

Miele

Siemens

Die Stiftung Warentest hat 2018 eine Umfrage zu Marken und der damit verbundenen Zufriedenheit veröffentlicht. Heraus kam, dass die meisten Verbraucher mit ihrem Miele-Gerät zufrieden sind. Allerdings sieht es bei anderen Marken gemischt aus.

Das Fazit: Markenprodukte aus dem höheren Preissegment schützen nicht vor Defekten und Störungen.

Weniger bekannt aber dennoch beliebt sind folgende Hersteller:

Beko

Blomberg

Candy (Lidl)

Gorenje

Hoover

Indesit

LG

Auch das österreichische Testmagazin KONSUMENT testet Produkte. Weitere Tests finden Sie auf konsument.at.

6.2. Wie laut ist ein Wäschetrockner?

In unserer obigen Produkttabelle aus dem Wäschetrockner-Vergleich 2021 finden Sie Trockner, die zwischen 60 und 66 Dezibel laut sind. Aber was bedeutet das?

Ein Gespräch im Flüsterton liegt bei circa 30 dB. In Zimmerlautstärke wäre das Gespräch 55 Dezibel laut. Nur wenige Wäschetrockner liegen bei diesem Wert.

Ein Produkt aus unserer Vergleichstabelle ist in etwa so laut wie ein lauteres Gruppengespräch oder eine Konferenz im Büro. So laut wie Verkehr am offenen Fenster wird eine Trocknermaschine aber nicht. Dazu müsste sie einen Wert von 75 dB erreichen.

Ruhezeiten: In Mietwohnungen gibt es Ruhezeiten. Je nach Vermieter oder Wohnungsbaugesellschaft liegen diese anders. Erkundigen Sie sich nach den Ruhezeiten. Auch ein leises Gerät kann nämlich als störend wahrgenommen werden.

