Neben Keksen gehören Waffeln zu den beliebtesten süßen Snacks. Mehr als 35 Prozent der Befragten einer VuMA-Erhebung gaben zu, mehrfach im Monat zu dieser süßen Leckerei zu greifen. Außerdem sind Waffeln mit Puderzucker und warmen Früchten ein absoluter Klassiker in Cafés, aus der Kirmes oder dem Jahrmarkt.

Damit Sie sich die schmackhaften Teigwaren in die eigenen vier Wände holen können, benötigen Sie lediglich ein Waffeleisen und ein Rezept nach Ihrem Geschmack. Worauf es bei der Wahl eines Waffeleisens wirklich ankommt und wie sie problemlos knusprige Waffeln herstellen können, verrät Ihnen unser Waffeleisen-Vergleich 2020.

1. Waffeleisen-Vergleich 2020: Die richtige Teigmenge ist entscheidend

Süße Waffeln, herzhafte Waffeln, Waffeln mit Schokoladenstückchen – die Liste der Waffel-Leckereien lässt sich beliebig fortsetzen. Doch egal, für welches Rezept Sie sich entscheiden, damit Ihr Waffelautomat knusprig gebräunte Waffeln zaubern kann, müssen Sie einiges beachten.

Waffeln sind vor allem auch optisch ein echter Hingucker. Bevorzugen Sie lieber belgische Waffeln oder doch die klassische Herzform? Wir zeigen Ihnen, worin sich die beiden Typen unterscheiden:

Art Beschreibung rundes Waffeleisen Waffeln eines runden Eisens besitzen oftmals eine Herzform

eine Waffel besteht aus fünf Herzen – ideal zum Teilen oder Anrichten

Waffel-Ergebnis zumeist relativ dünn

gibt auch Doppelwaffeleisen, die zwei Herzwaffeln gleichzeitig fertigen eckiges Waffeleisen eckige Waffeleisen werden auch als belgische Waffeleisen bezeichnet

sind überwiegend Doppelwaffeleisen

Waffel-Ergebnis zumeist relativ dick

fertigen zwei oder bis zu vier Waffeln gleichzeitig

Die Funktionsweise der Waffelautomaten ist nahezu immer gleich. Die Geräte besitzen eine Ober- und eine Unterseite. Die obere Seite lässt sich aufklappen und beide Hälften besitzen eine perforierte Form.

Der Teig kommt immer auf die untere Unterseite, dann kommt der Deckel drauf und Sie warten, bis Ihre Waffel fertig gebacken ist.

Es gibt jedoch auch drehbare Waffeleisen. Diese fassen zumeist etwas mehr Teig und werden so dicker. Der Trick: Sobald der Deckel drauf ist, drehen Sie das komplette Gerät um 180°. Wer besonders fluffige Waffeln schätzt, wird mit dieser Kategorie glücklich. Für alle, die gern mehrere Geräte in einem vereinen, sind unter Umständen sogenannte Waffeleisen-Sandwichmaker-Kombigeräte von Interesse. Ob sich eine solche Anschaffung lohnt, verrät Ihnen die Stiftung Warentest im ausführlichen Waffeleisen-Test der Ausgabe 01/2011.

Doch auch das beste Waffeleisen kann keine optimalen Waffeln produzieren, wenn Sie zu viel oder zu wenig Teig pro Waffel nutzen.

Je nach Größe Ihres Eisens sind ein bis zwei Schöpfkellen Teig ideal. Nutzen Sie zu wenig, wird die Mitte der Waffel nicht richtig gebräunt. Bei zu viel Teig, läuft Ihnen alles an den Seiten heraus. Tasten Sie sich daher am besten vorsichtig an die perfekte Teigmenge heran.

Welche Vor- und Nachteile kleine gegenüber großen Waffelautomaten im Test daheim haben, haben wir nochmals für Sie zusammengefasst: