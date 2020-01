Ein Ausflug in die Natur lässt den Alltag vergessen und wirkt entspannend aufs Gemüt. Ein Wanderschuh für Outdoor-Aktivitäten kann Sie im besten Fall die Anstrengung schon fast vergessen lassen oder im schlimmsten Fall Schmerzen bereiten.

Daher ist es wichtig, dass Sie auf die optimale Passform achten. Wir verraten Ihnen in unserer Kaufberatung außerdem, auf welche Materialien Sie setzen sollten und wie Sie ihre Schuhe pflegen. Finden Sie in unserem Wanderschuhe-Vergleich 2020 das Paar Wanderschuhe, das Sie nie wieder ausziehen wollen.

1. Was können Wanderschuhe? Ein Wanderschuh ist ein möglichst leichter Schuh, der für das Wandern und Bergsteigen konzipiert ist. Damit ist Ihr Fuß ideal bei steinigen und unebenen Untergründen geschützt. Ein knöchelhoher Schaft bewahrt zudem vorm Umknicken und Verletzungen des Sprunggelenks. » Mehr Informationen

Ein Wanderschuh leitet den Schweiß nach außen ab, ohne Regen in den Schuh zu lassen. Diese Feuchtigkeitsregulierung ist vor allem wichtig, um nicht mit nassen Füßen wandern zu müssen.

Die besten Wanderschuhe müssen all diese Eigenschaften in sich vereinen und Ihnen zudem perfekt passen, damit Sie ihn beim Laufen selbst eigentlich gar nicht spüren. Günstige Wanderschuhe müssen im Komfort nicht gleich schlechter abschneiden, büßen mitunter jedoch in der Verarbeitung ein und können schneller kaputtgehen.