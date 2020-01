Deckkraft und Nassabriebklasse sind neben dem Glanzgrad nur wenige wichtige Faktoren. Auch der geeignete Untergrund spielt eine Rolle. Manche Menschen suchen beispielsweise Bio-Wandfarbe oder natürliche Wandfarbe, die im besten Fall sogar noch vegan ist. Diese und viele weitere Informationen erhalten Sie im Wandfarben-Vergleich.

2. Wandfarben-Kaufberatung: Ergiebigkeit und Deckkraft sind wichtig Zunächst einmal ist es wichtig, dass Sie herausfinden, welche Art Wandfarbe für Ihren Bedarf am besten geeignet ist. Schließlich besteht ein Unterschied darin, ob Sie eine Fassadenfarbe benötigen, eine Farbe für feuchte Räume wie Bad oder Keller oder eine Wandfarbe für Ihr Wohnzimmer. Nebenbei orientieren Sie sich vielleicht an Wandfarben Trends, einer gewissen Wandfarben Palette oder wollen sogar neue Wandfarben Muster ausprobieren. Hierfür gibt es spezielle Effekt-Farben, mit denen Sie Wischtechniken auf die Wand aufbringen können. » Mehr Informationen

Wenn Sie verschiedene Wandfarben kombinieren möchten, sollten die Innenfarben auf derselben Basis aufgebaut sein, damit sich unterschiedliche Inhaltsstoffe nicht gegenseitig abstoßen. Wir zeigen Ihnen, welche Unterschiede es bei Wandfarben gibt:

Farb-Typ Merkmale Kunstharzdispersionsfarbe sind mit vielen Abtönfarben mischbar

in verschiedensten Preisklassen zu kaufen Naturdispersionsfarbe ohne synthetische Zusatzstoffe

mit Rizinusöl oder Leinöl versehen

Wandfarben-Farbauswahl eher gering und teurer in der Anschaffung Emulsionsfarbe vor allem für Holz geeignet

günstig im Preis

2.1. Deckkraft der Wandfarbe

Im besten Fall deckt Ihre Wandfarbe in weiß, grau oder creme direkt beim ersten Anstrich. Dann können Sie von einer guten Qualität der Wandfarben ausgehen – vor allem bei hellen Wandfarben. Damit Sie besser herausfinden können, ob Ihre gewünschte Wandfarbe eine hohe Deckkraft hat, geben die verschiedenen Hersteller wie Alpina und Obi eine sogenannte Deckkraftklasse an. Sie wird in Stufen von 1 bis 4 unterteilt.

Stufen der Deckkraft Stufe 1 = Die Deckkraft liegt bei mindestens 99,5 %

Stufe 2 = Die Deckkraft liegt bei mindestens 98,0 %

Stufe 3 = Die Deckkraft liegt bei mindestens 95,0 %

Stufe 4 = Die Deckkraft liegt unter 95,0 %

Kaufen Sie eine Wandfarbe aus Wandfarben-Tests 2020 der Deckkraftklasse 1, reicht es, die Wände einmal zu streichen. Die Innenfarbe deckt dann sofort und überstreicht auch Trendfarben wie Altblau und Altrosa mit einem Anstrich. Mit einer Farbe der Klassen 2 oder 3 braucht es meistens mehrere Anstriche, außer die darunterliegende Farbe ist ebenfalls weiß oder in Wandfarben aus Pastell oder Erdtönen gehalten. Das kostet Sie natürlich mehr Zeit und mehr Arbeit, auch wenn laut Tests Innenfarben in dieser Deckkraftklasse meistens günstiger sind. Durch den Kauf günstiger Wandfarbe können Sie also in manchen Fällen richtig Geld sparen, dürfen den zusätzlichen Zeitaufwand allerdings nicht vergessen.

Tipp: Wenn Sie nicht zu viel Zeit mit dem Streichen verbringen wollen, sollten Sie lieber in eine teurere und dafür gut deckende Wandfarbe investieren. So sparen Sie sich den doppelten Anstrich.

2.2. Ergiebigkeit der Wandfarbe

Egal ob Sie Wandfarben für Ihr Wohnzimmer, Wandfarben für Ihr Arbeitszimmer, Wandfarben für Ihr Schlafzimmer oder Wandfarben für außen suchen – die Ergiebigkeit spielt immer eine große Rolle. Je ergiebiger die Innenfarben im Auftrag sind, desto weniger Farbe brauchen Sie und desto günstiger wird die Neugestaltung Ihrer vier Wände im Gesamten.

Gerade wenn Sie mehrere Räume mit modernen Wandfarben neu gestalten möchten, können Sie Zeit und Geld sparen, wenn die Ergiebigkeit Ihrer Farben besser ist. Messen Sie vor dem Kauf der Innenfarben Ihre Räume aus und berechnen Sie, wie viel Fläche Sie streichen möchten. Die Hersteller geben auf den Farbeimern an, für welche Quadratmeter-Anzahl ein Eimer Farbe ausreicht.

Meistens erhalten Sie Innenfarbe in einem praktischen Eimer von 10 Litern Inhalt. Lassen Sie sich beraten, ob die Angabe zur Ergiebigkeit und der Fläche realistisch ist und kaufen Sie im Zweifel lieber etwas mehr Farbe.

Manche Wände und Tapeten können deutlich mehr Farbe aufnehmen als üblich. Es kann also durchaus sein, dass Sie mehr Farbe benötigen als auf dem Farbeimer angegeben ist.

2.3. Auf die Nassabriebklasse achten

Die Nassabriebklasse ist ein wichtiger Faktor für alle Räume und besonders für die, in denen es zu Feuchtigkeit kommen kann. Das ist besonders in Küche und Bad der Fall, manchmal auch im Keller. Die Nassabriebklasse besagt, wie strapazierfähig die Wände sind. Sie wird in 5 Stufen angegeben.

Stufen der Nassabriebklasse Stufe 1 = Der Anstrich reibt nicht ab.

Stufe 2 = Der Anstrich ist scheuerbeständig und besonders für stärker beanspruchte Räume geeignet.

Stufe 3 = Der Anstrich ist waschbeständig und für normale Räume geeignet.

Stufe 4 und 5 = Der Anstrich zeigt beim Wischen einen deutlichen Abrieb und ist daher nur für Keller und Schuppen geeignet.

Bei den Nassabriebklassen 1 und 2 heißt es, dass Sie die Wand mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abwischen können, ohne dass sich Farbe ablöst.