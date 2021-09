Auf den ersten Blick mag ein Waschsauger wie ein normaler Staubsauger mit Wischfunktion aussehen, doch das ist ein Irrtum. Waschsauger nehmen den Schmutz nämlich meist nicht nur über eine Düse auf, sondern sind dank einer Sprühvorrichtung auch in der Lage, vorher ein Putzmittel zur Behandlung von Verschmutzungen aufzutragen. Dazu verfügt ein Waschsauger im Innern immer über einen Frischwassertank und einen Auffangbehälter für das Schmutzwasser, das für die Reinigung verwendet wurde.

Ein Waschsauger erledigt mehrere Arbeitsgänge in einem Zug. Jeder Waschsauger verfügt über verschiedene Düsentypen: eine Sprühdüse und eine Saugdüse. Die Sprühdüse kommt zuerst zum Einsatz. Mit Ihrer Hilfe wird eine Kombination aus Wasser und einem besonderen Spülmittel auf den Boden gesprüht und durch rotierende Bürsten am Aufsatz eingerieben. So kann das Mittel optimal in jede Faser des Stoffes dringen und die Schmutzpartikel lösen. Nach dem Auftragen des Textilshampoos wird dieses mithilfe der Saugdüse wieder eingesogen, ähnlich wie bei einem Staubsauger.