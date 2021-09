Neben einer Waschmaschine bleibt meist kein Platz für einen Wäschetrockner. Dann wird für den Wäscheständer alles umständlich zur Seite gerückt und die nasse Wäsche lange in der Wohnung getrocknet. Im Winter erhöht die nasse Wäsche die ohnehin schon hohe Feuchtigkeit in der Wohnung und begünstigt Schimmelbildung.

Entscheiden Sie sich lieber für einen Waschtrockner aus unserem Waschtrockner-Vergleich 2021. Diese Waschmaschine-Trockner-Kombi vereint zwei Geräte in einem. Sparen Sie Platz und verzichten Sie nicht länger auf besonders weiche Wäsche aus dem Trockner.

Erfahren Sie in unserem Ratgeber alles Wichtige zu diesen praktischen Kombinationen aus Waschmaschine und Wäschetrockner. Wählen Sie dann ganz einfach ein Gerät aus unserer Produkttabelle.

1. Was ist ein Waschtrockner? Unterschied zum Wäschetrockner Was ist eigentlich ein Wäschetrockner? Ein Wäschetrockner ist ein reiner Trockner ohne Waschmaschine. Ein Waschtrockner dagegen ist eine Waschmaschine mit integriertem Trockner. » Mehr Informationen

Ein Waschtrockner ist ein praktisches Kombigerät. Es wäscht und trocknet Wäsche gleichermaßen. In kleinen Haushalten mit wenig Platz ist eine Waschmaschine mit Trockner besonders beliebt.

Einen Waschtrockner günstig kaufen, können Sie in der Regel nicht. Die Kosten sind in etwa so hoch, wie eine Waschmaschine und ein Trockner zusammen.

Planen Sie also mehr Geld ein, wenn Sie Ihren persönlichen Waschtrockner-Testsieger aussuchen.

Die Vorteile dieses Kombigeräts sehen Sie hier.

Waschen und Trocknen in einem Gerät

schnellerer Trockenvorgang als an der Luft

platzsparend, da nur ein Gerät nötig

als Toplader besonders schmal

Frontlader ideales Einbaugerät für die Küche verbraucht mehr Wasser als reine Waschmaschinen

Kleidung nicht immer für den Trockner geeignet

Trocknervolumen stets geringer als Waschvolumen