Wenn Sie stets eine optimal temperierte Flasche Weißwein oder Rotwein zur Hand haben, können Sie als Gastgeber glänzen. Auch mit Ihren Lieben genießen Sie gerne einen guten Tropfen? Dann sollten Sie über die Anschaffung eines Weinkühlschranks nachdenken.

Diese Haushaltsgeräte erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Denn wie ein Wein gelagert wird, entscheidet über seinen Geschmack. Weinkühlschränke ermöglichen eine Aufbewahrung von Rot- und Weißweinen bei konstanter Temperatur. Wenn Sie keinen Keller haben, stellt dieses Haushaltsgerät eine hervorragende Alternative dar.

Hinweis: Außerdem profitieren Sie von einem Weinklimaschrank, weil er für mehr Platz in Ihrem anderen Kühlschrank sorgt. Dies macht sich insbesondere bezahlt, wenn Sie eine größere Anzahl von Gästen bewirten oder eine große Familie haben.

Ein Weinschrank ohne Kühlung beziehungsweise ein Weinregal kommen ausschließlich für Rotwein infrage, da Sie diese Wein-Art am besten bei Zimmertemperatur genießen.

Prinzipiell funktioniert ein Weinklimaschrank wie ein gewöhnlicher Kühlschrank. Allerdings zeichnen sich Weinkühlschränke durch eine genauere Temperatureinstellung und platzsparend angeordnete Regale als Innenausstattung aus, auf denen Sie Ihre Weinflaschen in liegender Position unterbringen können.

Tipp: Leistungsstarke Weinkühlschränke mittlerer Größe, die zu einer hohen Energieeffizienzklasse gehören, verbrauchen zwischen 120 und 180 kWh im Jahr, wenn sie dauernd in Betrieb sind.

Wie bei allen elektrischen Haushaltsgeräten erfolgt auch bei Weinkühlschränken die Klassifizierung der Energie-Effizienzklasse. Indem Sie sich für Geräte entscheiden, die in die Kategorie A+++ fallen, sparen Sie Strom und schonen Klima sowie Umwelt.

Tipp: Wenn Sie Ihren Weinschrank in der Küche aufstellen möchten, stellen Modelle zum Einbau eine gute Investition dar. Sie bekommen diese Einbaukühlschränke als beschlagfähige Varianten, damit sie sich gut in die Optik Ihrer Küche einfügen. Auch Unterbau-Weinkühlschränke sind eine gute Variante.

Eventuell besteht die Möglichkeit, einen Weinkühlschrank in die Wand einzubauen . Wenn Sie den Weintemperierschrank aufstellen möchten, achten Sie auf seine Standfestigkeit, die zum Beispiel durch Gummifüße gewährleistet wird.

Heute sind Weinkühlschränke in sehr vielen verschiedenen Maßen erhältlich. Sie sollten sich vor der Kaufentscheidung überlegen, wie viele Flaschen darin unterzubringen sind und wie viel Platz Ihnen zum Auf- oder Einbau zur Verfügung steht.

In Weinkühlschrank-Vergleichen, bei denen Experten Weinschränke beurteilen, gilt ein Weinkühlschrank dann als leise, wenn seine Geräuschentwicklung einen Wert von 40 dB nicht überschreitet . Sie bekommen aber auch ausgesprochen leise Weinkühlschränke, deren Lärmerzeugung bei 30 dB oder weniger liegt.

Dagegen kommt es auf die Lautstärke der Betriebsgeräusche kaum an, wenn der Weinkühlschrank seinen Stellplatz im Keller hat.

Grundsätzlich ist kein Weinkühlschrank geräuschlos, wenn er in Betrieb ist. Das ist bei einem elektrischen Weinkühler nur schwer umzusetzen. Wenn Sie einen Weinkühlschrank kaufen möchten, um ihn in Ihrem Wohnbereich aufzubauen, sollte das Gerät möglichst leise sein.

Im Folgenden erläutern wir verschiedene Aspekte, denen große Bedeutung beim Kauf eines Weinkühlschranks zukommt. In verschiedenen Weinklimaschrank-Tests erfolgte die Untersuchung der Modelle unter diesen Gesichtspunkten, um den besten Weinkühlschrank ausfindig zu machen.

Darüber hinaus ist es nützlich, wenn Weinkühlschränke eine Kindersicherung besitzen. Wenn Sie regelmäßig hochwertige Weine lagern, kann sich auch ein in die Tür integriertes Schloss als sinnvoll erweisen.

6. Häufig gestellte Fragen zum Thema Weinkühlschrank

Wenn Sie sich demnächst einen Kühlschrank für Ihre Weine kaufen möchten, interessieren Sie bestimmt auch die folgenden Fragen und Antworten.

6.1. Wie teuer ist ein guter Weinkühlschrank?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Die Anschaffungskosten hängen entscheidend von dem jeweiligen Kühlschrank für die Weinlagerung ab, den Sie benötigen.

Geräte mit zwei oder mehr unterschiedlich temperierbaren Zonen sind generell teurer als ein Weinkühlschrank mit einer Zone. Für einen großen Kühlschrank müssen Sie tiefer in die Taschen greifen als für einen kleinen Weinkühlschrank für 12 Flaschen.

Sie bekommen heute Einsteigermodelle für die kurzfristige Lagerung weniger Flaschen, die von Verbraucherorganisationen, die wie die Stiftung Warentest für ihre gründlichen Untersuchungen bekannt sind, zu Weinkühlschrank-Testsiegern erklärt wurden, bereits für wenige Hundert Euro.

Für anspruchsvolle Weinliebhaber sind exklusive Weinlagerschränke erhältlich, die mehrere tausend Euro kosten.

Zusätzlich zu Ihrem Weinkühlschrank sollten Sie sich einen oder mehrere Weinkühler anschaffen. Dabei handelt es sich um dekorative, meist in Silber gehaltene Gefäße, die Sie mit Eis befüllen, um Weißwein bei Tisch auf der optimalen Trinktemperatur zu halten.

6.2. Welche Hersteller sind bei Weinkühlschränken empfehlenswert?

Die Auswahl an guten Weinklimaschränken, die ein vorteilhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen, ist heute groß. Geräte dieser Marken erhalten in aktuellen Weinkühlschrank-Tests regelmäßig gute Bewertungen:

Caso

Liebherr

Bosch

Klarstein

So schneidet zum Beispiel der Klarstein Weinkühlschrank Reserva 12 Uno ebenso wie der Caso Weinkühlschrank WineSafe 43 im Weinkühlschrank-Test hervorragend ab. Bei beiden Geräten handelt es sich um preiswerte, mittelgroße Modelle. Die Hersteller Siemens und Miele stellen ebenfalls Weinkühlschränke her, haben es jedoch nicht in den Weinkühlschrank-Vergleich geschafft.

Für gehobene Ansprüche kommt beispielsweise der geräumige Bosch Weinkühlschrank KSW38940 mit praktischer Abtauautomatik infrage, der ein gigantisches Fassungsvermögen von 197 Flaschen bzw. 368 Liter hat. Auch der Liebherr Weinkühlschrank WTes 5872 Vinidor mit drei Klimazonen gehört zu dieser Art von Großraum-Weinkühlschränken, die viele nützliche Details aufweisen.