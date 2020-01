Beim Zusammenbauen eines neuen Schrankes oder der Reparatur des Abflusses unter dem Waschbecken – bei diesen und vielen weiteren Aufgaben kann ein Werkzeugkoffer zum Einsatz kommen und hilfreiche Dienste leisten. Voraussetzung ist, dass Sie einen Werkzeugkoffer mit einer umfangreichen Ausstattung und qualitativ hochwertigem Werkzeug besitzen.

Aber wie finden Sie diesen? Schließlich gibt es unzählige Werkzeugkoffer von zahlreichen Herstellern im Handel. Sie alle versprechen oft die gleichen Dinge und sind oft auch recht ähnlich ausgestattet – vorausgesetzt, dass es sich um einen bestückten Werkzeugkoffer handelt.

Dank unseres Werkzeugkoffer-Vergleichs 2020 finden Sie den besten Werkzeugkoffer für Ihre Bedürfnisse – ob nun als Profi-Werkzeugkoffer bestückt mit bestem Werkzeug, als preisgünstiger Auto-Werkzeugkoffer oder vielleicht auch nur eine Werkzeugtasche fürs Camping. Worauf beim Kauf zu achten ist, verrät Ihnen unsere nachfolgende Kaufberatung rund um den besten Werkzeugkoffer mit dem perfekten Werkzeugsortiment.

1. Der Werkzeugkoffer

Bevor wir tiefer in unseren Kaufratgeber eintauchen und Ihnen die wichtigsten Kriterien beim Werkzeugkoffer günstig kaufen an die Hand geben, wollen wir zunächst einige allgemeine Informationen rund um das Thema darreichen.

1.1. Was ist ein Werkzeugkoffer?

Ein Werkzeugkoffer ist, ganz allgemein gesprochen, ein Koffer zur Aufbewahrung von Werkzeugen. In ihm können Sie eine große Auswahl Werkzeug lagern und dann bei Bedarf gebündelt zum Ort des Einsatzes tragen.

Werkzeugkoffer gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Unterschieden wird unter anderem nach dem Einsatzbereich bzw. dem Verwendungszweck. So beinhaltet z.B. ein Werkzeugkoffer für einen Elektro-Meister andere Werkzeuge als ein Werkzeugkoffer-Set für Dachdecker. Nachfolgend konzentrieren wir uns aber vor allem auf die Heimwerker-Werkzeugkoffer, die es vom günstigen Einstiegsmodell bis hin zum hochwertigen Profi-Werkzeugkoffer gibt.

1.2. Bestückt oder leer?

Den Werkzeugkoffer gibt es, wie Sie in diesem Abschnitt erfahren, in zwei verschiedenen Ausführungen: als Werkzeugkoffer bestückt, also ein Werkzeugkoffer-Set mit Werkzeugen, sowie als Werkzeugkoffer leer, also nur der Werkzeugkoffer ohne enthaltene Werkzeuge.

Typ Merkmale Werkzeugkoffer bestückt umfangreiche Werkzeug-Grundausstattung

passt perfekt zum enthaltenen Werkzeug

im Set günstiger Werkzeugkoffer leer ideal für die Aufbewahrung vorhandener Werkzeuge

Innenraum in der Regel flexibel einstellbar

1.2.1. Bestückte Werkzeugkoffer

Ein bestückter Werkzeugkoffer bietet eine mehr oder weniger große Auswahl an Werkzeugen, die bereits im Koffer enthalten sind. Diese erwerben Sie dann zusammen mit dem Koffer als Set, sodass Sie sich direkt einen idealerweise perfekt ausgestatteten Werkzeugkoffer bzw. Werkzeugkasten ins Haus holen.

Allerdings gibt es bei den Werkzeugkoffer-Sets große Unterschiede in Quantität und Qualität bzgl. des enthaltenen Werkzeuges. Da für ein reibungsloses Arbeiten und Heimwerken hochwertiges Werkzeug absolut von Vorteil ist, sollten Sie auch beim Kauf eines bestückten Werkzeugkoffers auf die Qualität achten – von Koffer und Werkzeug.

bereits mit Werkzeug bestückt

alle Werkzeuge haben ihren speziellen Platz

günstiger als im Einzelkauf Festlegung auf eine Marke und spezielle Werkzeuge

Unterschiede bei Qualität und Quantität der Werkzeuge

1.2.2. Nicht bestückte Werkzeugkoffer

Haben Sie bereits eine stattliche Sammlung qualitativer Werkzeuge und suchen für diese ein neues Zuhause? Dann können Sie sich auch einen Werkzeugkoffer leer, also ohne enthaltenes Werkzeug, kaufen. Diese gibt es ebenfalls in vielen verschiedenen Formen und Größen, z.B. als Werkzeugkoffer Alu leer.

Wichtig ist bei einem leeren Koffer, dass Ihre vorhandenen Geräte bestmöglich hineinpassen. Daher ist eine flexible Aufteilung im Kofferinneren wichtig. Dies ist aber recht individuell vom jeweiligen Werkzeug abhängig, weshalb leere Werkzeugkoffer schlecht vergleichbar bzw. zu empfehlen sind. Unter anderem aus diesen Gründen konzentrieren wir uns nachfolgend auf die bestückten Werkzeugkoffer.

günstiger in der Anschaffung, wenn Werkzeug bereits vorhanden muss passend für das eigene Werkzeug sein

fehlendes Werkzeug muss einzeln gekauft werden (meist teurer)

1.3. Alternativen zum Werkzeugkoffer

Neben dem Werkzeugkoffer gibt es noch alternative Formen für die Werkzeugaufbewahrung. Gängig ist neben dem Koffer auch der Werkzeugkasten. Auch ihn gibt es in verschiedenen Formen und Varianten und er lässt sich prinzipiell nur schwer vom Koffer unterscheiden. Auch er ist bestückt bzw. leer erhältlich und weist einen praktischen Tragegriff für den Transport auf. Gleiches gilt für die Werkzeugtasche, die aber keine so in sich stabile Form aufweist wie der Koffer oder der Kasten.

Deutlichere Unterschiede gibt es zum Werkstattwagen. Dies ist quasi ein großer Container in der Größe eines kleinen Schrankes auf Rollen mit vielen Schubladen. Er kommt aber in der Regel nur an einem Ort zum Einsatz, z.B. dem Bastelkeller oder der Werkstatt, ist also weniger mobil. Alternativ gibt es auch Werkzeugkoffer auf Rollen bzw. den Werkzeugtrolley. Sie bieten aber deutlich weniger Volumen als Werkstattwagen und können somit auch nur weniger Werkzeug beherbergen.