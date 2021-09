Eltern, die kurz vor der Geburt stehen oder bereits ein Baby haben, müssen für den Nachwuchs eine ganze Menge Anschaffungen tätigen: Möbel für das Kinderzimmer, Autositz und Kinderwagen, Kleidung und Spielzeug werden nach und nach gekauft.

Wer nun auf der Suche nach der perfekten Babywickeltasche ist, dem werden die Erkenntnisse aus unserem Wickeltaschen-Vergleich 2021 eine große Hilfe bei der Auswahl auf oe24.at sein. Im Rahmen unserer Kaufberatung gehen wir Schritt für Schritt die wichtigsten Kriterien und Kategorien durch, damit Sie einen geeigneten Begleiter für Ihren neuen Alltag mit Baby finden.

In unserem Vergleich auf oe24.at werden wir weiterhin den Begriff Tasche verwenden, wobei durchdachte Rucksäcke überwiegend die gleichen Funktionen erfüllen und ähnlich ausgestattet sind.

All diese Ausstattungsdetails machen in sämtlichen Wickeltaschen-Tests den Unterschied zu herkömmlichen Taschen aus. Bevor wir wichtige Funktionen näher erläutern und auf Materialien, Stilrichtungen und Einsatzgebiete eingehen, wollen wir die Unterschiede zwischen Wickeltaschen und Wickelrucksäcken einander gegenüberstellen:

Daher designen inzwischen viele Labels die Taschen nicht mehr in kindgerechter Optik, sondern ergänzen zielsicher das Styling der Eltern – schließlich laufen sie mit den Taschen durch den Alltag.

Auch wenn Windeltaschen klassischerweise als Baby-Zubehör gelten, sind sie doch gleichzeitig auch ein Accessoire am Körper der Eltern.

In unterschiedlichen Babywickeltaschen-Tests hat sich gezeigt, dass die Alltagshelfer meist wesentlich funktionaler sind. Darunter leidet allerdings nur allzu häufig das Design, wobei diverse Marken und Hersteller mittlerweile dem Wunsch der Eltern nachkommen, attraktive Varianten einkaufen zu können.

1. Was unterscheidet die Wickeltaschen von normalen Taschen?

Es gibt Wickeltaschen in facettenreicher Vielfalt und moderne Wickeltaschen in Unisex-Optik, mit denen sich auch Väter durchaus wohlfühlen, wie Wickeltaschen-Tests zeigen.

Die Hersteller von Wickeltaschen orientieren sich ganz bewusst an den Stilrichtungen der herkömmlichen Taschenmode.

Die Damenwelt sollte bei der Wahl einer Baby-Wickeltasche auch eine Sekunde an den Vater denken. Wo sie vielleicht eine geblümte Tasche in Rosatönen passend zum Kinderwagen wählen würde, wünscht sich der Vater vielleicht eine etwas dezentere Variante.

3. Auf welchen Inhalt der Wickeltasche sollte man nicht verzichten? Selbstverständlich können Sie Ihre Wickeltasche so bestücken, wie Sie es sich wünschen. Wir wollen auf oe24.at dennoch gerade werdenden Eltern, die ihr erstes Kind erwarten, eine Übersicht geben. Denn ob Sie eine besonders günstige Wickeltasche oder den Wickeltaschen-Testsieger kaufen, hat keinen Einfluss auf den Inhalt. In Drogerien wie Rossmann oder dm finden Sie häufig auch Zubehör wie Feuchttücher in Kleinformat für unterwegs, sodass Sie beim Ausflug nicht große Mengen mit sich trage – bedenken Sie, dass sich das auch auf das Gewicht der Wickeltasche auswirkt. Wer auf der Suche nach einem Schnäppchen ist, kann auch bei großen Kaufhäusern und Online-Shops im Sale suchen – Auslaufmodelle, die aufgrund der Farbe aus dem Sortiment genommen werden, erhalten Sie um ein Vielfaches günstiger. » Mehr Informationen

3.1. Alles zum Windelwechseln

Zunächst ist eine wichtige Funktion der Modelle der Transport mehrerer Windeln. Sie sollten mindestens zwei oder drei Windeln in der Tasche dabei haben, auch wenn Sie nur kurz unterwegs sind. Dies sorgt dafür, dass Sie bei einem übereilten Aufbruch immer noch eine kleine Notreserve zur Verfügung haben.

Das gesamte Zubehör des Windelwechsels, also Cremes, feuchte Tücher und Babypuder, sollten Sie ebenfalls in der Babywickeltasche unterbringen können. Zur Ablenkung oder Erheiterung können auch kleine Spielzeuge oder der beliebte Schnuller in der Tasche aufbewahrt werden.

Achten Sie beim Babywickeltaschen-Kauf darauf, dass sie nach Möglichkeit eine sogenannte Feuchttasche besitzen. In diesem separaten Teil können benutzte Windeln aufbewahrt werden, die weder Gerüche noch Feuchtigkeit nach außen dringen lassen.

3.2. Nahrung und Wechselkleidung

Denken Sie auch an die Ernährung Ihres Babys, sodass Sie Fläschchen, Spucktücher, Gläschen und Löffel für den Nachwuchs jederzeit griffbereit haben.

Stillende Mütter sollten dabei auch an sich selbst denken und beispielsweise Stilleinlagen in der Tasche mit sich führen.

Schon nach wenigen Wochen mit dem Säugling werden Eltern auch Wechselwäsche in der Tasche unterbringen wollen.

Kam das Spucktuch zu spät oder war die Windel trotz des schnellen Wechsels sehr stark gefüllt, ist ein Ersatz-Strampler oder Body eine äußerst praktische, hygienische und wohlriechende Lösung.

Wer nun im Geiste all diese Utensilien zusammenaddiert, dem wird nach und nach das geeignete Format für die Wickeltasche immer geläufiger. Damit Sie nicht noch eine zusätzliche Handtasche benötigen, sollten auch Ihre persönlichen Gegenstände ausreichend Platz finden.

In separaten Außentaschen mit Reißverschluss lassen sich so mühelos Smartphone, Schlüssel und Geldbörse ebenfalls transportieren. Dadurch kann die Wickeltasche wie eine Handtasche genutzt werden, die über clevere Zusatzfunktionen verfügt.

3.3. Keine Ergebnisse der Stiftung Warentest

Die Stiftung Warentest kann leider nicht als Entscheidungshilfe herangezogen werden, da dort bislang kein Wickeltaschen-Test durchgeführt wurde.

Allerdings gibt es einen umfangreichen Vergleich von Babywindeln, der werdenden Eltern interessante Informationen liefert.