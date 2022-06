Das Wimpernwachstumsserum hat spezielle Inhaltsstoffe, die das Wachstum der Wimpern verstärken sollen. Gerüchte, dass das Wimpernserum die Augenfarbe gezielt ändert, konnten nicht wissenschaftlich bewiesen werden. Eine Verfärbung der Iris kann nur in seltenen Fällen auftreten. In Wimpernwachstum-Tests wurde aber gezeigt, dass sich die Ingredienzien stark unterscheiden und das Wimpernserum der Apotheke nicht besser sein muss als das Wimpernserum von dm.

Wir haben mehrere Wimpernserum-Tests miteinander verglichen und zeigen Ihnen in unserem Wimpernserum-Vergleich 2022, worauf Sie beim Kauf eines Wimpernserums achten sollten. Lesen Sie in unserer Kaufberatung alles über die Inhaltsstoffe bzw. darüber, wie ein Wimpernserum wirkt und was Sie bei der Anwendung beachten sollten. Finden Sie ebenfalls heraus, was Sie tun können, damit Ihre Wimpern schneller wachsen und dichter werden.

Es ist unbedingt wichtig, gerade bei Produkten, die in unmittelbarer Nähe zum Auge angewendet werden, auf die Inhaltsstoffe zu achten. Augen gelten in der Regel als hochempfindlicher Bereich des menschlichen Körpers und Substanzen, die möglicherweise nicht vertragen werden, können ein Brennen, einen Juckreiz oder sogar Allergien hervorrufen.

Sparen Sie den Preiszuschlag beispielsweise an der Mascara – diese reicht Ihnen nach der Anwendung des Wimpernserums sicher auch in günstiger Form, da Ihre Wimpern natürlich lang werden. Gepflegte, lange und dichte Wimpern sind oftmals Ausdruck eines Schönheitsideals, doch vergessen Sie dabei nicht Ihre Gesundheit und wählen Sie das beste Wimpernserum für sich aus.

Aus vielen Berichten zu Wimpernserum-Erfahrungen wird jedoch deutlich, dass ein Wimpernserum mit hormonellen Inhaltsstoffen für bessere Wimpernserum-Ergebnisse sorgt. Die Preise im Wimpernserum-Vergleich variieren zwischen 10€ und 99€. Da Sie das Produkt jedoch an den Augen auftragen, macht es eventuell Sinn, in ein hochwertigeres Augenserum zu investieren.

In Wimpernwachstumsserum-Tests wird gezeigt, dass die Wimpernseren ganz unterschiedliche Mengen pro Produkt aufweisen. Manche Serum-Spender beinhalten nur 3,5 ml, während andere mit 7 ml sogar die doppelte Menge enthalten. Dabei ist es nicht unbedingt so, dass das Serum mit der größeren Menge teurer ist, ganz im Gegenteil! Es kommt immer noch auf die Inhaltsstoffe an und welches Wimpernserum dichte Wimpern zaubert.

Wimpernserum gibt es für die Anwendung zu Hause in Drogerien zu kaufen, aber auch Kosmetik-Studios wenden im Rahmen von Beauty-Behandlungen Wimpernseren an. Informieren Sie sich in jeden Fall im Vorfeld genau über das verwendete Wimpernserum und entscheiden Sie dann, welches das beste Wimpernserum für Sie ist.

Wenn Ihnen die Anwendung des Wimpernserums mit Hormonen nicht ganz geheuer ist, können Sie auf ein Wimpernserum mit natürlichen Inhaltsstoffen oder ein Wimpernserum-Hausmittel zurückgreifen. Dazu gehört beispielsweise Rizinusöl. Dieses können Sie mit einem feinen Makeup-Pinsel ebenfalls am Wimpernkranz auftragen oder vorsichtig in die Wimpern bürsten. Nehmen Sie diese Behandlung am besten abends vor und spülen Sie das Öl morgens gut ab, damit die Mascara auch gut hält. Rizinusöl soll die Wimpern geschmeidiger machen und auf natürliche Weise für längere Wimpern mit mehr Volumen sorgen.

Deshalb ist es empfehlenswert, das Serum erst einmal nur am Oberlid aufzutragen. Ein Wimpernserum hat meistens keine Farbe, sondern ist transparent. Seine Konsistenz ist flüssig bis zähflüssig, damit es nicht direkt in die Augen läuft. Nehmen Sie trotzdem zu Anfang erst eine kleine Menge Serum mit dem Applikator auf und tragen Sie diese vorsichtig entlang des Wimpernkranzes auf. Achten Sie beim Auftragen des Wimpernserums darauf, dass Sie keine zu große Menge auf dem Augenlid verteilen, aber auch nicht im Auge. Das gelingt mit einem aufgetragenen Serum in etwas zähflüssigerer Konsistenz natürlich besser.

Bei der Anwendung vom Wimpernserum sollten Sie ein paar wichtige Dinge beachten, bevor Sie einfach ein Wimpernserum kaufen und später an der Handhabung verzweifeln. Testen Sie das Wimpernserum erst einmal an der Armbeuge oder einer anderen Stelle auf seine Hautverträglichkeit. Sie können das Wimpernserum dann auf dem Oberlid oder dem Unterlid auftragen. Beachten Sie jedoch, dass lange Wimpern am unteren Wimpernkranz stören können, da sie auf der Haut aufstoßen. Auch Mascara legt sich so leichter auf der Haut rund um die Augen ab und verursacht sogenannte Panda-Augen.

Ein Wimperserum können Sie in Drogerien kaufen oder aber in Apotheken. In Apotheken profitieren Sie sicher von dem Vorteil einer persönlichen und fachgerechten Beratung. Vom Kauf eines gebrauchten Wimpernserums im Internet raten wir dringend ab, denn bei Substanzen, die möglicherweise schon an fremden Augen angewendet wurden, ist eine Hygiene und die Sicherheit der eigenen Gesundheit nicht mehr gewährleistet. Wenn Sie ein günstiges Wimperserum zum Testen haben möchten, schauen Sie lieber in den Angeboten von Discountern wie Lidl oder Aldi vorbei.

Der Markt für Wimpernseren wird seit einiger Zeit mit verschiedensten Produkten geflutet. Wimpernserum-Tests zeigen, dass viele Produkte ihre Berechtigung haben, auch wenn sie sich in ihren Inhaltsstoffen gar nicht so sehr unterscheiden. Wir zeigen Ihnen eine kleine Übersicht der bekanntesten Marken und Hersteller:

6. Fragen und Antworten zum Thema Wimpernserum

6.1 Kann man Wimpernserum auch für Augenbrauen nutzen?

Die meisten Wimpernseren können Sie auch auf den Augenbrauen auftragen, da die Wirkstoffe in einem Serum für die Augenbrauen dieselben sind wie in einem Wimpernwachtumsserum. Achten Sie hier auch wieder auf die Inhaltsstoffe und hormonellen Wirkstoffe, die Sie vielleicht abschrecken. Als Hausmittel können Sie auch Rizinusöl auf Wimpern und Augenbrauen auftragen und nach einigen Wochen schauen, ob Ihre Wimpern und Augenbrauen voller geworden sind.

6.2 Ist Wimpernserum schädlich?

Ob ein Wimpernserum schädlich ist, konnte allgemein noch nicht nachgewiesen werden. Es kann durch ein Wimpernserum aber zu Hautreizungen kommen. Außerdem kann sich durch ein Wimpernserum mit dem Wirkstoff Prostaglandin die Haut am Wimpernkranz dunkler färben, genau wie die Wimpern selbst.

Damit die Nebenwirkungen eines Wimpernserums so gering wie möglich bleiben, sollten Sie das Serum unbedingt fachgerecht anwenden, indem Sie es in geringen Mengen und so exakt wie möglich am Wimpernansatz auftragen. So gelangen die Wirkstoffe weder in das Auge noch auf die Haut, sondern vermehrt an die Wurzel der Wimpern. Dort können sie ihre Wirkung entfalten. Für die Bewertung der Unbedenklichkeit fehlen leider genaue Langzeitstudien.

6.3 Kann man durch Wimpernserum erblinden?

Durch Wimpernserum im Allgemeinen kann man nicht erblinden. Es gibt aber Hinweise darauf, dass Wimpernserum mit Prostaglandin zu vorübergehenden Sehstörungen führen kann, falls dieses in größeren Mengen in die Augen gelangt. Prostaglandin wird eigentlich in Augentropfen verwendet und dort ist diese Wirkung bekannt. Zudem kann Prostaglandin in Augentropfen die Iris gelegentlich dunkler färben. Überlegen Sie also gut, ob Sie für längere Wimpern auf ein Wimpernserum mit diesem Inhaltsstoff zurückgreifen, auch wenn dieser Sie nicht blind machen wird. Mögliche Langzeitfolgen sind einfach nicht absehbar und möglicherweise ist eine Verwendung von Prostaglandin daher zu riskant.

