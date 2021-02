Babys sind für Ihre Eltern ein nie endender Quell an Freude. Das erste Lachen, die ersten Worte und die ersten Schritte sind Momente, an die man sich gern ein Leben lang erinnert. Ein Part, an den viele wohl weniger gern zurückdenken, ist das Wickeln und der damit verbundene Windelgeruch .

Am besten gehen Sie dagegen vor, wenn Sie jede volle Windel in einem Windeleimer aufbewahren. Diese Gefäße bestehen zumeist aus Kunststoff und besitzen einen Deckel, der den Inhalt luftdicht versiegelt und damit auch schlechte Gerüche im Inneren einschließt. Folgende Windeleimer-Arten stehen Ihnen zur Verfügung:

Beide Versionen gibt es in verschiedenen Größen. Optisch unterscheiden sich die Eimer für Babywindeln kaum – die meisten Modelle sind in Weiß gehalten. Einige Baby-Windeleimer kommen aber auch mit kleinen Tiermotiven daher und passen so zumindest besser in ein Kinderzimmer.