Yogamatten-Tests 2020 zeigen, dass es einige Unterschiede zwischen verschiedenen Yoga- und Gymnastikmatten gibt. Bei manchen ist der Liegekomfort schlechter als bei anderen, was besonders beim Entspannungsyoga ein wichtiger Faktor ist. Andere Trainingsmatten im Yogamattenvergleich haben dafür eine gute Kälteisolation und schützen vor dem kalten Gymnastikraum-Boden.

Umso wichtiger ist es also, dass Sie passend zu Ihrem Yogakurs auch die richtige Yogamatte aus dem Yogamatten-Vergleich kaufen. Sie verhindert, dass Sie abrutschen und sich verletzen. Wir sagen Ihnen, worauf Sie besonders achten müssen.

Yoga wird immer beliebter – als Sportart, aber auch als Methode zur Entspannung. Yoga kann Ihnen zu einem besseren Körperempfinden verhelfen und Ihr Selbstbewusstsein stärken. Gleichzeitig werden Muskeln, Knochen und Sehnen gestärkt und Ihr Wohlbefinden nimmt spürbar zu. Da es wie bei so vielen Sportarten aber auch beim Yoga Vor- und Nachteile gibt, sollten Sie sich unbedingt einen qualifizierten Yoga-Lehrer suchen. Ansonsten kann Yoga Ihnen mehr Probleme als Spaß bereiten.

2. Yogamatten-Kaufberatung: Rutschfestigkeit und Dicke sind wichtig

Yoga wird hauptsächlich zur Entspannung oder zur Verbesserung der körperlichen Fitness praktiziert. Dabei kommt es meistens zu körperlichen Übungen, die weit über das bewusste Atmen und Entspannen hinausgehen. Deshalb sollten Sie sich gut informieren, welche Gymnastikmatte Ihnen dabei hilft, sicher und fest auf dem Boden zu bleiben und die Übungen in der gewünschten Form auszuführen.

Yoga als spirituelle Übung Yoga hat seinen Ursprung in Indien und war dort hauptsächlich als spirituelle Übung für den Geist gedacht. In der westlichen Welt wurde die entspannende Wirkung von Yoga aber immer mehr mit der Wirkung auf den Körper verknüpft, wodurch das heutige Yoga sportlicher anmutet.

2.1. Rutschfestigkeit als wichtiger Faktor der Yogamatte

Wenn eine Gymnastikmatte nicht genügend Rutschfestigkeit bietet, können Sie diverse Yoga-Stellungen nicht ausüben und vor allem schon gar nicht halten. Sie werden ansonsten mit den Händen wegrutschen und könnten sich verletzen. Daher ist es umso wichtiger, dass die Trainingsmatte rutschfest ist.

Sehr praktisch in Gymnastikmatten-Tests 2020 sind solche Matten, die ein Muster beziehungsweise eine Struktur aufweisen. Das sorgt für mehr Griffigkeit und weniger Abrutschen. Besonders rutschfest sind Yogamatten aus Schurwolle, Yogamatten aus Naturkautschuk und Yogamatten aus Kork. Yogamatten aus Baumwolle rutschen leichter weg, wenn sie nicht mit rutschfestem Material unterlegt sind.

2.2. Dicke der Yogamatte: Maximal 5 mm sind empfehlenswert

Die Dicke der Yogamatte hängt davon ab, ob Sie Anfänger/-in oder Fortgeschrittene/-r sind. Gerade bei Anfängern lohnt sich eine gut gepolsterte Yogamatte, die mehr als 5 Millimeter dick ist. Diese polstert etwas besser ab, wenn Sie doch einmal wegrutschen oder eine Übung kurzfristig abbrechen müssen.

Eine dünnere Gymnastikmatte bietet etwas mehr Halt, weshalb diese für Fortgeschrittene und ihre schwierigeren Übungen besser geeignet ist. Gerade bei Übungen für die Balance könnte eine dicke Matte eher stören.

Prinzipiell sollten Sie noch wissen, dass Yogamatten dünner sind als Fitnessmatten, Gymnastikmatten und Trainingsmatten. Dennoch kommt es auf den Zweck an, für den Sie die jeweilige Matte brauchen. Auch das Material spielt nochmal eine wichtige Rolle. Wenn Sie Ihre Yogamatte beispielsweise als Pilates-Matte verwenden möchten, ist das überhaupt kein Problem. Auch hierfür ist sie sehr gut geeignet.

Die Breite der Yogamatte ist eher ein Faktor, der zum Thema „Design“ gehört. Natürlich sollte die Matte nicht zu schmal sein, aber 2 Meter Breite sind ebenfalls nicht nötig.

2.3. Material und Reinigung der Yogamatte

Yogamatten bestehen hauptsächlich aus Kunststoff. Dieser sollte selbstverständlich frei von Chemikalien sein und ist im besten Fall für Allergiker geeignet. Immer mehr Yogamatten sind auch latexfrei und hypoallergen. Das betrifft vor allem Gymnastikmatten aus Baumwolle, Kork oder Jute. Diese Trainingsmatten sind jedoch eher für Übungen zur Entspannung geeignet, da sie nicht ganz so strapazierfähig sind. Dafür bekommen Sie eine Bio Yogamatte, die Sie mit Farbe bunt gestalten oder beispielsweise bedrucken können.

Tipp: Die Farbe und das Muster der Yogamatte können sich positiv auf Ihr Training und Ihre Stimmung auswirken. Ruhige Farben wirken eher entspannend, während kräftige Farben Energie verleihen.

Natürlich müssen Sie Ihre Yogamatte regelmäßig reinigen. Um Ihre Yogamatte zu reinigen, nehmen Sie ein feuchtes Tuch und wischen die Gymnastikmatte vorsichtig ab. Manche Matten saugen das Wasser recht schnell auf, da sie während Ihrer Übungen auch den Schweiß schnell absorbieren. Das kann ein großer Vorteil bei sehr sportlichen Yogis sein, damit diese nicht wegrutschen.

Andere Matten wiederum sind komplett wasserfest und problemlos abwaschbar. Diese eignen sich jedoch weniger für Yoga-Arten, die bei großer Hitze und unter viel Schweiß betrieben werden.

Solche Matten sollten deutlich robuster sein, manche dieser Yogamatten können Sie daher in der Waschmaschine waschen. Das sorgt dafür, dass die Hygiene erhalten bleibt und Sie lange Freude an Ihrer Matte haben. Prinzipiell sollte es aber ausreichen, die Yogamatte mit einem feuchten Tuch per Hand zu waschen.

In der folgenden Übersicht sehen Sie die wichtigsten Kaufkriterien für eine Yogamatte nochmal auf einen Blick: