Es ist noch nicht lange her, da waren Monitore mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 24 Zoll der Standard im Büro oder im heimischen Arbeitszimmer. Inzwischen steigen immer mehr Anwender auf größere Monitore um und wählen zum Beispiel einen 27-Zoll-Monitor, auf dessen Oberfläche Platz für mehrere Programmfenster ist. Erfahren Sie in unserem 27-Zoll-Monitore-Test, welche Vor- und Nachteile diese Monitore haben, was für Geräte im Test gut abschneiden und auf welche Kriterien Sie beim Vergleich achten sollten.

27-Zoll-Monitor: Drei Tipps

Achten Sie beim 27-Zoll-Monitor-Vergleich auf die Art und die Anzahl der Anschlüsse sowie die Bildauflösung.

Ein 27-Zoll-Monitor für das Gaming sollte eine kurze Reaktionszeit haben.

Der 27-Zoll-Monitor Curved eignet sich gut für die Bild- und Videobearbeitung und bietet Ihnen genügend Komfort zum effizienten Arbeiten.

