Wie herkömmliche Beamer stellen 3D-Beamer auch Inhalte in 2D dar, haben aber einen größeren Einsatzbereich. Wir haben in unserem 3D-Beamer-Vergleich für Sie zusammengestellt, worauf Sie vor dem Kauf achten sollten, um das richtige Gerät für die vorgesehenen Nutzungszwecke zu erhalten. Erfahren Sie in unserem 3D-Beamer-Ratgeber, welche Hersteller derzeit bei 3D-Beamern führend sind, welche Typen es gibt und auf welche Eigenschaften es ankommt.

Leistbares Heimkino für zuhause

3D-Beamer können dreidimensionale Inhalte darstellen, sofern Sie spezielle 3D-Filme und einen 3D-fähigen Player besitzen. Zum Anschauen von Inhalten in 3D wird eine 3D-Brille benötigt. Sollten diese nicht im Lieferumfang enthalten sein, können Sie diese im Internet kaufen. 3D-Beamer sind in vielen Preisklassen erhältlich und inzwischen auch für das Heimkino erschwinglich.

