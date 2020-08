Wie herkömmliche Beamer stellen diese Geräte auch Inhalte in 2D dar, haben aber einen größeren Einsatzbereich. Wir haben in unserem 3D-Beamer-Vergleich für Sie zusammengestellt, worauf Sie vor dem Kauf achten sollten, um das richtige Gerät für die vorgesehenen Nutzungszwecke zu erhalten. Erfahren Sie in unserem Ratgeber, welche Hersteller derzeit bei 3D-Beamern führend sind, welche Typen es gibt und auf welche Eigenschaften es ankommt.

3D-Beamer: Drei Tipps

3D-Beamer können dreidimensionale Inhalte darstellen, sofern Sie spezielle 3D-Filme und einen 3D-fähigen Player besitzen.

Zum Anschauen von Inhalten in 3D wird eine 3D-Brille benötigt. Sollten diese nicht im Lieferumfang enthalten sein, können Sie diese im Internet kaufen.

3D-Beamer sind in vielen Preisklassen erhältlich und inzwischen auch für das Heimkino erschwinglich.

Mehr Vergleiche

Sie suchen auch andere Elektronik-Ausstattung oder Produkte für das Leben zuhause? Auf unserem Vergleichsportal gibt es in der Kategorie Elektronik viele weitere Produkte zu entdecken!