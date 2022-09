Viele Filmfans haben ein richtiges Heimkino zu Hause. Zentrales Gerät dabei ist – neben einer guten Soundanlage – natürlich der Fernseher. Wenn Sie höchsten Filmgenuss erleben möchten, empfiehlt sich ein Gerät mit einer hohen Auflösung.

Ein Fernseher mit Ultra-HD oder auch 4K ist derzeit wohl das Beste, das Sie im Hinblick auf die Bildqualität kaufen können.

Wer einmal in den Genuss gekommen ist, die Bildqualität eines 4K-Fernsehers zu erleben, wird sich danach nur ungern wieder mit weniger zufrieden geben. Gerade, wenn Großereignisse wie eine Fußball-WM bevorstehen, rüsten viele Fernsehzuschauer zu Hause noch einmal auf und schaffen sich einen besseren Fernseher an. Und auch Film-Fans sorgen regelmäßig dafür, modernste Technik in ihrem Heimkino zu verwenden.

4K-Fernseher: Drei Tipps

4K-Fernseher bieten eine noch bessere Auflösung als Full HD-Geräte. Damit Sie diese Auflösung am besten nutzen können, sollten die Quellmedien, also Filme, Programme und Konsolenspiele, über UHD-Qualität verfügen.

Herkömmliche Filme und TV-Programme werden skaliert, um auf der gesamten Fläche angezeigt werden zu können. Dabei wird die Bildqualität gegenüber 4K-Material vermindert.

Achten Sie neben der Auflösung auch auf den Funktionsumfang des Geräts. WLAN- und LAN-Anschluss gehören fast zum Standard. Einige Geräte sind zudem Bluetooth fähig.

Die Produkte unseres Vergleichs kosten zwischen 259 € und 1699 €.

