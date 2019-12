Das Abschleppseil gilt als optionales Autozubehör, das dazu eingesetzt werden kann, einen defekten Pkw bis zur nächsten Werkstatt zu bringen. Dafür wird das Seil über Stahlhaken an den Abschleppösen beider Fahrzeuge befestigt. Falls Sie sich mit einem solchen Seil ausstatten wollen, empfiehlt sich ein Blick in diesen Abschleppseil-Vergleich.

Achtung: Zugkraft des Abschleppseils beachten!

Achten Sie beim Kauf eines Abschleppseils darauf, dass es das Gewicht des abzuschleppenden Pkws problemlos ziehen kann. In der Regel verfügen Abschleppseile über eine maximale Zugkraft von 2.000 bis 5.000 Kilogramm. Für eine erhöhte Sichtbarkeit und somit Sicherheit sorgen kräftige Signalfarben und eine Warnfahne am Seil. Praktisch sind außerdem Reflektorenstreifen am Abschleppseil sowie eine Transport-Tasche, um dieses zu verstauen.

Mehr Vergleiche

