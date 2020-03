Mit dem Aktenvernichter haben Unbefugte keine Chance wichtige Daten zu lesen. Im Aktenvernichter-Vergleich zeigen wir Ihnen, worauf es ankommt und wie Sie sich schützen.

Persönliche Daten schützen



Nicht nur im Büro, auch für private Zwecke müssen oft sensible Dokumente vernichtet werden. Dabei kommt in der Regel ein Papierschredder zum Einsatz. Ob das Dokumente von der Bank mit der PIN zum Bankkonto sind oder lediglich Briefköpfe, auf denen der Name samt Adresse steht: Wer keinen Safe hat, sollte wichtige Akten mithilfe eines Papiervernichters zügig unkenntlich machen. Mit dem richtigen Aktenvernichter-Test an der Hand finden Sie den Schredder, der für zu Hause und/oder im Büro genutzt werden kann.

