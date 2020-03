Das Kind kann mit einer elektrischen Wippe in den Schlaf begleitet werden – gleichzeitig liegt es, wenn es wach ist, nicht ständig nur im Bettchen, sondern sitzt auch etwas aufgerichtet um die Umgebung zu erkunden. Im Babywippen-Vergleich präsentieren wir Ihnen einige Hersteller.

Der Helfer im Alltag

Für frisch gebackene Eltern steht in den ersten Wochen nach der Geburt die Welt still. Wäsche waschen, saugen und andere Aufgaben im Haushalt müssen jedoch trotz Säugling erledigt werden. Nicht immer sind Kinderbett und Babyphone eine geeignete Alternative, da Neugeborene verstärkt die Nähe zu ihren Eltern suchen.

Damit Sie auf Ihr Baby aufpassen und trotzdem zwei Hände frei haben, können Sie den Säugling in eine Babywippe legen. So liegt Ihr Kind immer in Sichtweite und Sie können sich gegenseitig beobachten. Ideal für Ihr Kleines und Sie!





