Mit einem Beamer und einer dazugehörigen Beamer-Leinwand können Sie sich Ihren Heimkino-Träume erfüllen. Mit weit über zwei Meter Bilddiagonale sind Beamer-Leinwände deutlich größer als selbst die größten Fernseher. Aber Leinwand ist nicht gleich Leinwand: Für Filme benötigen Sie das 16:9 Format und auch der Gain-Faktor ist entscheidend. Moment - der was? Erfahren Sie in unserem Beamer-Leinwand-Vergleich und dem folgenden Ratgeber, welche Leinwand-Größen erhältlich sind, welcher Leinwand-Typ zu Ihnen passt und was es mit dem Gain-Faktor auf sich hat.

Die Leinwand für das Heimkino

Weil Beamer-Leinwände Licht reflektieren, bieten sie eine bessere Bildqualität und höhere Helligkeit als blanke Wände. Besonders Raufaser-Tapeten sind schlecht zur Bildwiedergabe geeignet. Es gibt Rollleinwände, Stativleinwände, Motorleinwände und Rahmenleinwände. Am weitesten verbreitet sind Roll- bzw. Rollo-Leinwände. Sie lassen sich bequem ein- und ausfahren. Der Gain-Faktor bestimmt, wie viel Licht ein Tuch bzw. eine Leinwand reflektiert. Das ist besonders wichtig, wenn Sie Ihren Beamer auch bei hellem Licht einsetzen wollen.

