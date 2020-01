In unserem Leben verbringen wir viele Stunden damit, zu schlafen. Umso wichtiger ist die richtige Bettwahl, denn es soll gemütlich und gleichzeitig gesundheitlich unbedenklich sein. In unserem Boxspringbetten-Vergleich finden Sie qualitätsgeprüfte Betten.

Der König der Betten



Ein Boxspringbett ist weich, hoch und komfortabel – wie man sie früher aus den amerikanischen Filmen kannte. Nun sind sie auch in unseren Schlafzimmern keine Seltenheit mehr. Die Federung sorgt dafür, dass Sie wie auf Wolken schlafen. Es gibt sie auch mit zusätzlichen Toppern (bspw. aus Viskose-Schaum), was für ein gutes Schlafklima sorgt, da sie Feuchtigkeit absorbiert und so auch die Matratze schützt.



