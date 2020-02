CO-Melder reagieren auf zu viel Kohlenstoffmonoxid (CO) in der Luft. Dieses unsichtbare, geruchlose Gas wird im Schlaf nicht vom Körper wahrgenommen. Bei zu hoher Konzentration kann es zum Ersticken führen. Im CO-Melder-Vergleich zeigen wir Ihnen, welche Geräte es für Ihren Haushalt gibt.

Erstickungstod verhindern



Die Melder sollten in allen Räumen installiert werden, in denen es zu Verbrennungen kommen kann. Sei es durch einen Ofen, Kamin oder eine Therme. Bei den meisten Geräten müssen alle paar Monate oder Jahre die Batterien gewechselt werden, manche besitzen jedoch eine spezielle Lithium-Batterie, die bis zu zehn Jahre hält. Schützen Sie sich vor einer Katastrophe und installieren Sie so ein lebensrettendes Gerät in Ihrem Haushalt!

