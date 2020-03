Da das Gepäck bei solchen Reisen gering ist, bietet der zusammenklappbare Campingstuhl die beste Sitzgelegenheit und ist gemütlicher als der Boden. Im Campingstühle-Vergleich zeigen wir, auf was es ankommt.

Ein praktisches Utensil

Genauso wie ein Klapptisch, ein Campingkocher bzw. -tisch und ein Feldbett gehören deshalb Campingstühle zur Standard-Ausstattung der meisten Outdoor-Freunde. Die Auswahl an Bedarf der verschiedenen Hersteller und Marken ist aber heutzutage groß und so ist es gar nicht so leicht, den richtigen Stuhl zu finden.

Egal ob Abends in gemütlicher Runde oder tagsüber in der freien Natur: Wer im Sommer mit dem Wohnwagen unterwegs ist, Campingurlaub mit dem Zelt macht oder Festivals besucht, möchte sich hin und wieder hinsetzen. Hier können Sie also zu einem einfachen Faltstuhl greifen oder zu einem Campingstuhl mit Getränkehalter oder gar einem mit Fußablage und höchstem Sitzkomfort. Je nachdem, was Ihnen als Zubehör wichtig ist!

