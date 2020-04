Schrauben werden entweder genügend fest oder nicht zu fest angezogen: Im Drehmomentschlüssel-Vergleich präsentieren wir Ihnen diesen professionellen Schlüssel, der so etwas schafft!

Ein nützliches Werkzeug

Es gibt tausende Teile in einem Auto. Da fallen viele Schrauben an, die festgezogen werden wollen. Wer häufiger selbst bei seinem Fahrzeug Teile auswechseln will, der braucht einen starken aber auch präzisen Schraubenschlüssel.

Die meisten Drehmomentschlüssel haben eine Umschaltknarre als Steckschlüssel verbaut, auf die sich Stecknüsse stecken lassen.

Bei Drehmomentschlüsseln lässt sich das Drehmoment entweder vorab einstellen oder ablesen. Mit einem solchen Profi-Schlüssel verhindern Sie, dass eine Schraube zu fest oder zu schwach angezogen wird.

Ein Auto-Drehmomentschlüssel braucht wesentlich mehr Kraft als ein Werkzeug für Fahrräder. Daher lohnt bei KFZ-Werkzeugen ein Blick auf besonders hohe Newtonmeter (Nm). Zum regelmäßigen Reifenwechseln sollten es schon 200 Nm sein. Wer mehr Power will, der wird bei Schlagschraubern fündig. Diese schaffen mehr als 400 Nm.

Ein Werkzeug, das Sie als Hobby- oder Profi-Mechaniker oft gebrauchen können!

Mehr Vergleiche