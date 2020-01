Die Ähnlichkeiten zum Klavier sind relativ groß, was häufig auch in der Optik eines E-Pianos deutlich wird. Im Gegensatz zu einem hölzernen Musikinstrument lässt es sich allerdings wesentlich einfacher transportieren. In unserem E-Piano-Vergleich finden Sie diverse Hersteller.

Moderne Technik mit Sound eines Flügels



Wie bei einem echten Klavier sind die Digitalpianos mit 88 Tasten ausgestattet, die auch hinsichtlich der Akustik ziemlich nah an den Klang des Originals heranreichen. E-Pianos haben ein nahezu komplettes Entertainment-Board und werden als Stage-Piano auch gerne von Alleinunterhaltern und Profimusikern verwendet.

