Vor allem im Sommer sollen Beine, Achseln und Bikinizone möglichst haarfrei sein. Die tägliche Enthaarung mit dem Rasierer ist jedoch aufwendig und chemische Methoden wie Enthaarungscreme sind weniger effektiv und ebenfalls nicht langfristig. Im Epilierer-Vergleich helfen wir Ihnen bei der Entscheidung für ein haarfreies Leben.

Ideal für jeden Körperbereich



Ein Epiliergerät verspricht eine effektive Haarentfernung für mehrere Wochen und das ganz ohne Stoppeln. Epilierer arbeiten mit Pinzetten, die die Haare an der Wurzel ausreißen. Das hört sich schmerzhaft an, allerdings haben die Hersteller ihre Geräte inzwischen so optimiert, dass die Anwendung auch für empfindliche Bereiche möglich ist. Das macht Epilierer für die Haarentfernung am ganzen Körper und nicht mehr nur für die Beine interessant.

Mehr Vergleiche



