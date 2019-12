Da das Lagern der Reifen auf dem Boden wackelig und nicht ideal für die Reifen ist, ist ein Felgenbaum eine ideale Lösung. An den Felgenbaum können je nach Modell unterschiedlich viele Reifen gehangen werden. Abhängig davon, wie viel Platz Sie zur Lagerung der Reifen zur Verfügung haben können Sie verschiedene Modelle wählen. Manche verfügen sogar über Rollen, was für besondere Mobilität sorgt. Mit unserem Felgenbaum-Vergleich finden Sie relevante Produkt-Informationen an einem Ort. Der beste Felgenbaum für Ihre Ansprüche ist so schnell gefunden.

Tipp: Räder lagern auf einem rollenden Felgenbaum

Felgenbäume bieten eine sichere Möglichkeit Ihre Autoreifen, die derzeit nicht in Gebrauch sind im Ihrer Garage zu lagen. Je nachdem, wie viel Platz sie in Ihrer Garage haben können Sie unterschiedliche Modelle wählen. Wenn Sie nur wenig Stellplatz haben, bietet sich eine Wandhalterung zur Lagerung der Felgen an. Als besonders praktisch haben sich Felgenbäume mit Rollen erwiesen. Sie erlauben ein einfaches Umstellen des Felgenbaums auch, wenn er beladen ist.

