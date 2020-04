Durch die unterschiedlichen Härtegrade sowie die Stauchhärte der Matratzen lässt sich die passende Einstellung für Ihre Wirbelsäule und somit für den perfekten Schlaf finden. Doch welche ist die beste? In unserem Kaltschaummatratzen-Vergleich helfen wir Ihnen als Guide.

Der Probetest entscheidet

Matratzen benötigt jeder Mensch, um einen erholsamen Schlaf zu haben. Hinsichtlich ihrer Funktionen sind sie deshalb größtenteils alle identisch. Sie sollen das bequeme Liegen des Körpers und somit den gesunden Schlaf fördern. Unterschiede gibt es lediglich im Bereich der Ausstattung, beispielsweise bei den Härtegraden.

Es gibt sie also in verschiedenen Ausführungen: So sind 90x200cm, 7-Zonen sowie jene für Wohnmobile sehr beliebt.

Manche Kaltschaummatratzen sind besonders gut für Allergiker geeignet. Die Qualität der Schaummatratze spielt hierbei jedoch eine große Rolle. Insgesamt sind solche Matratzen für Allergiker jedoch besser als vergleichbare Modelle.

Die Entscheidung treffen Sie am besten, indem Sie Ihre ausgewählte Modelle Probe-liegen.

