Kompaktanlagen liefern in handlichen Formaten Radio-Genuss, spielen CDs und teilweise sogar noch Kassetten ab, während über USB- und Bluetooth-Schnittstellen häufig auch digitale Quellen genutzt werden können. Wir haben verschiedene Kompaktanlagen-Tests für Sie verglichen, um Ihnen die praktischen Vorteile und die Leistungsfähigkeit der Geräte aufzuzeigen. Denn im modernen Home-Entertainment läuft bei schlechter oder gestörter Internetverbindung oft kein anderes Medium mehr. Sehen Sie in unserem Kompaktanlagen-Überblick, welches Modell Ihre Musik in Zukunft wiedergeben wird.

Musikgenuss für alle Orte

Gerade in kleinen Räumen sind moderne Kompaktanlagen wunderbar, um für Musikgenuss zu sorgen oder eine Party zu beschallen. Durch ihre handlichen Formate sind sie außerdem so flexibel, dass sie mit nur wenigen Handgriffen auch in der Gartenhütte oder bei einer Garagenparty für Stimmung sorgen. Kompaktanlagen sind eine komplette Stereoanlage, die zahlreiche Funktionen großer HiFi-Anlagen in sich vereint. Über Bluetooth oder USB können Daten von digitalen Quellen abgespielt werden, während gleichzeitig Radio über UKW oder DAB+ empfangen oder einfach eine CD eingelegt wird. Moderne Musikanlagen sind oft so auf Internet, Streaming-Dienste und Apps ausgerichtet, dass vorhandene Datenträger wie CDs, Kassetten oder Schallplatten gar nicht mehr genutzt werden können. Gönnen Sie sich beispielsweise eine Kompaktanlage mit Kassettendeck oder Plattenspieler, um Ihre alten Schätze weiterhin hören zu können.

