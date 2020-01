Das Wundermittel seit Jahrhunderten: Durch seinen hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren ist das Leinöl nicht nur sehr gesund für das Herz-Kreislauf-System, sondern schützt auch das Nervensystem. In unserem Leinöl-Vergleich können Sie zwischen verschiedenen Händlern wählen.

Leinöl aus Leinsamen



Gewonnen wird es aus Leinsamen und wird vielfältig in der Küche eingesetzt. Am besten eignet sich die kalt gepresste Form, dieser wird auch am ehesten vertragen und die wertvollen Inhaltsstoffe werden so vom Körper am besten aufgenommen. Leinöl kennzeichnet sich durch seinen nussigen Geschmack und findet seine Verwendung in Quark, Joghurt, Smoothings oder Dressings.

Mehr Vergleiche



Suchen Sie auch andere leckere und nützliche Produkte? Auf unserem Vergleichsportal in der Kategorie Drogerie haben wir einige für Sie bereitgestellt!