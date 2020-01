Ob kürzere oder lange Haare – Locken eignen sich prächtig für einen neuen Look. Das bringt mehr Bewegung in Ihre Haarpracht und zaubert ein wunderbares Volumen. Ob große Wellen oder Korkenzieherlocken, Sie können Ihre Haare in Szene setzen, so wie Sie es wollen! Auf unserem Lockenstäbe-Vergleich präsentieren wir Ihnen verschiedene Stäbe.



Von Glatten Haaren zur Lockenpracht



Bevor Sie anfangen, schützen Sie Ihr Haar mit einem Hitzeschutzspray. Nehmen Sie Ihr Deckhaar zusammen und fixieren Sie es. Dann arbeiten Sie sich von unten nach oben, Strähne für Strähne. Für jede Strähne planen Sie etwa 10 Sekunden ein, damit ein gutes Ergebnis erzielt wird. Zuletzt wird noch Haarspray auf die Locken gesprüht, damit sie auch lange in Form bleiben – fertig.

