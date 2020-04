In mehr als 95 % aller Haushalte steht eine Waschmaschine zur Verfügung. Kaum ein anderes Haushaltsgerät hat den Alltag so stark vereinfacht wie die Waschmaschine. Im Miele Waschmaschinen-Vergleich zeigen wir Ihnen eine der beliebtesten Marken und was sie alles kann!

Robust und langlebig seit 1899

Dafür steht die Traditionsmarke, auf die viele setzen. Zudem punkten sie mit technischen Feinheiten und sparsamem Verbrauch. Miele-Waschmaschinen gibt es als Frontloader und Toploader. Während erstere durch ein Bullauge an der Vorderseite befüllt werden, befindet sich die Öffnung bei letztere an der Oberseite.

Zu den besonderen Merkmalen von Miele gehören Mengen- und Zulauf-Automatiken, Schontrommeln und spezielle Vorrichtungen zur Waschmittel-Dosierung.

Besonders Langlebigkeit und clevere Technik sind Aspekte, die viele Kunden mit dem Namen Miele verbinden. Überzeugen Sie sich selbst!

