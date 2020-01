Wollen Sie schnell und ohne Umwege an ein Ziel kommen, navigiert Sie das Gerät im Auto oder auch zu Fuß. Mit unserem Navigationsgeräte-Vergleich helfen wir Ihnen, Ihr Gerät zu finden.

Verschiedene Navi-Typen

Im Fachjargon wird das Navigationsgerät auch "Navi" genannt. Mittels Positionsbestimmung via Satellit, GPS oder Funk wird die Route ausgerechnet und Sie erhalten Vorschläge, welcher der schnellste, kürzeste oder sparsamste Weg ist. Alle Navis lassen sich über ein Touchscreen bedienen, das in der Regel 5 oder 6 Zoll groß ist. Klein und handlich also. Während der Fahrt zeigt es Ihnen an, wo Sie entlangfahren sollen und auf welcher Straße Sie sich momentan befinden. Gute Navigationsgeräte sind mit einer großen Kartenvielfalt ausgestattet – manche reagieren sogar auf Sprachbefehle.

Mehr Vergleiche

