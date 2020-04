Sie dient vor allem dazu, Parkunfälle zu vermeiden und ist deshalb für viele eine große Erleichterung. Im Rückfahrkamera-Vergleich präsentieren wir Ihnen einige Geräte.

Keine Dellen und Schrammen

Der Monitor ist ca. vier bis sieben Zoll, welcher mit einer etwa Golfballgroßen Kamera am Heck des Autos verbunden ist und deren Bilder ins Cockpit überträgt. Als Fahrer haben Sie so ein genaues Bild davon, was sich in der näheren Umgebung hinter Ihrem Fahrzeug abspielt.

Eine Rückfahrkamera ist also perfekt als Einparkhilfe.

Man kann sie Spiegel montieren und hat Einsicht in den toten Winkel. Vom Heck aus sehen Sie den gesamten Bereich hinter Ihrem Auto. Auch für Lenker größere Fahrzeuge bietet sich durch den freien Blick nach hinten mehr Sicherheit und Übersicht.

