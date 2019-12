Die Unterschiede der einzelnen Modelle liegen im Skihelm Visier, der allgemeinen Form oder auch in der Skihelm Farbe. Ob der Skihelm blau oder grün ist, sollte aber niemals das alleinige Test-Kaufkriterium sein. Wichtig ist vor allen Dingen, dass die Sicherheit stimmt. Skihelme allgemein und ein Kinder Skihelm im Speziellen müssen im Ernstfall Kopf und Genick vor Verletzungen schützen. Suchen Sie sich aus unserer Skihelme-Übersicht daher den für Sie besten Helm aus, der Sie im Urlaub vor Verletzungen schützt.

Wer Köpfchen hat, trägt Helm!

In erster Linie sollte ein Skihelm Schutz bieten. Er kann aber auch auf Wunsch mit mehreren, bunten Visieren ausgestattet werden. So kann der Helm nicht nur schützen, sondern auch cool aussehen. Ein Skihelm mit wenig Zugluft, verhindert einen unangenehmen Luftstrom bei der Abfahrt. Zugleich sitzt der Helm etwas ruhiger auf dem Kopf. Brillenträger müssen meist auf Kontaktlinsen ausweichen. Es finden sich inzwischen aber auch einige Helme, die für Brillenträger geeignet sind. Dies ist meist in der Produktbeschreibung angegeben.

Vergleichestest

Noch mehr Freizeitartikel für Tier und Mensch gibt es auf dem OE24-Vergleichsportal zum Thema Outdoor und Camping. Hunderte Tests und Vergleiche zu Marken-Produkten des Online-Handels können Sie hier bequem durchstöbern.