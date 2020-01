Smoothies sind in letzter Zeit immer beliebter geworden. Anstatt Vitamine zu essen, mögen sie die meisten lieber trinken. Dem Mix sind keine Grenzen gesetzt, man kann beispielsweise Nüsse, Honig und Eiweißpulver hinzufügen, um eine vollwertige Mahlzeit daraus zu machen. Finden Sie in unserem Smoothie-Maker-Vergleich heraus, welches Gerät sich am besten für Sie eignet.

Vitaminbombe



Die clevere Idee, gesunde Lebensmittel in Form eines Smoothies bequem und überall zu trinken, anstatt diese wie gewohnt zu essen, findet im ganzen Land immer mehr Fans. Grüne, rote und gelbe Smoothies sollen angeblich unterschiedliche Wirkungen besitzen, wobei die Farbe jedoch weniger Bedeutung hat als die gewählten Zutaten. Mit dem Smoothie-Maker sind leckere Drinks im Nu zubereitet.

Mehr Vergleiche



Sind Sie auf der Suche nach weiteren Haushaltsprodukten? Schauen Sie in der Kategorie Haushalt vorbei!