Drucker werden überall benutzt. Für die unterschiedlichen Anforderungen gibt es Laser- und Tintenstrahldrucker. Wollen Sie Ihre Reisebilder perfekt gedruckt haben, lohnen sich besonders Foto-Tintenstrahldrucker. Reisende sollten besonders auf mobile Drucker mit WLAN-Anschluss achten. Diese drucken Ihre Dokumente direkt aus der Cloud. Außerdem sind diese besonders leicht und kompakt. In unserem Tintenstrahldrucker-Vergleich finden Sie auf einen Blick Gewicht und Maße der Geräte.

Tintenstrahldrucker beweisen ihre Qualität bei Bildern

Drucker finden Sie als Laserdrucker oder Tintenstrahldrucker (auch Tintendrucker genannt). Gegenüber Laserdruckern haben Tintendrucker unter anderem den Vorteil, dass sie Bilder besser drucken. Gute Fotodrucker sind deshalb oft Tintendrucker. Tintenstrahldrucker gibt es in verschiedenen Ausführungen: Neben dem Fotodrucker gibt es ebenso den Multifunktionsdrucker, der in den meisten Fällen einen integrierten Scanner und Faxfunktion hat. Mobile Tintendrucker sind dafür leichter. Tintendrucker haben verschiedene Fähigkeiten. Einige können sich über WLAN direkt ins Internet einwählen und so Dokumente aus der Cloud drucken. Andere Drucker haben eine automatische Duplex-Funktion, durch die das Blatt beim Drucken automatisch gewendet wird.

