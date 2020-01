Kenn Sie das auch? Sie wollen neuen Wind in Ihre Wohnung bringen und eine Umgestaltung vornehmen. Mit einer anderen Wandfarbe können bereits große Unterschiede erzielt werden und Ihr Eigenheim erstrahlt im neuen Farbdesign. Um Ihnen die Entscheidung etwas abzunehmen, welche Art und Farbe Sie nehmen könnten, haben wir im Wandfarben-Vergleich diverse Modelle für Sie zusammengestellt.

Farben sprechen Emotionen an, deshalb ist es wichtig, sich im Vorfeld ein genaues Bild davon zu machen, welche Wohlfühlfarbe für Sie in Frage kommt. Auch hier gibt es natürlich Qualitätsunterschiede, die Sie beachten sollten, um ein langanhaltendes Farbergebnis zu erhalten. Eine gute Deckkraft ist ein wichtiger Faktor, welcher dafür sorgt, dass Sie oft nur einen Anstrich brauchen, um an Ihr Ergebnis zu kommen. Ebenfalls ist es von Vorteil, wenn Sie eine Farbe nehmen, die nicht unangenehm oder stechend riecht sowie nicht zu dünnflüssig ist. Sie sehen also, dass es hier nicht nur um eine simple Farbwahl geht, sondern um viel mehr.

