AV-Receiver sind das Herzstück eines jeden Heimkinos. An die besten AV-Receiver können Sie bis zu 8 HDMI-Quellen und eine Dolby-Atmos-Surround-Anlage anschließen. Insider-Tipp: Kann der AV-Receiver per Smartphone gesteuert werden, wird die Bedienung zum Kinderspiel. Lesen Sie in unserem AC-Receiver-Vergleich, worauf Sie beim Kauf Acht geben müssen.

AC-Receiver: Drei Tipps

AV-Receiver sind die Schaltzentrale im Heimkino. Hier kommen alle Bild- und Ton-Quellen zusammen und werden auf die Ausgabegeräte verteilt – also zum Beispiel auf Fernseher, Beamer und Surround-Lautsprecher.

Die besten AV-Receiver beherrschen 3D-Fernsehen, 4K-Video und 3D-Sound wie Dolby Atmos oder DTS:X – damit ist Kinofeeling zu Hause garantiert.

Die besten AV-Receiver verfügen über die sogenannte Multiroom-Funktionalität. Damit können Sie verschiedene Räume mit unterschiedlicher Musik bespielen.

Mehr Vergleiche

