Der Konsum von Alkohol wird vor Fahrantritt kaum toleriert. Da der Promillegehalt im Blut nicht pauschal über online verfügbare Alkoholrechner und andere Faustregeln verlässlich berechnet werden kann, ist ein Alkoholtester die passendere Alternative.

© oe24

Sicher haben Sie sich auch schon einmal in der Situation befunden, in der Sie aufgrund des ein oder anderen Glases Alkohol überlegten, ob Sie nach der Grillparty, der Hochzeits- oder der Firmenfeier noch in der Lage sind, mit dem Auto zu fahren oder doch lieber das Taxi nehmen sollten.

Wenn Sie selbst ganz auf Nummer sicher gehen wollen, ist ein Alkoholtester empfehlenswert. Wir haben verschiedene Alkohol-Testgeräte miteinander für Sie vergleichen. Finden Sie in diesem Ratgeber den passenden Alkoholtester für Ihre Zwecke.

Alkoholtester: Drei Tipps

Alkoholtester sind im Regelfall nur den Menschen bekannt, die einmal in eine Polizeikontrolle geraten sind und auf Verdacht in ein Röhrchen pusten mussten. Jedoch ist der Markt inzwischen gewachsen und somit stellt es auch für Privatpersonen kein Problem mehr dar, ein Alkoholmessgerät zu kaufen.

Mit einem handlichen Testgerät, wie im folgenden Alkoholtester-Vergleich 2022 beschrieben, haben Sie die Möglichkeit, den Alkoholgehalt in Ihrem Blut in nur wenigen Sekunden herauszufinden.

In diesem Ratgeber versorgen wir Sie mit allen wichtigen Informationen rund um das Thema Alkoholtester und gehen u.a. auch der Frage nach, wie genau die Alkoholtester der Polizei im Vergleich zu Einweg-Alkoholtestern sind.

Mehr Vergleiche

Sie suchen auch andere Elektronik-Ausstattung oder Produkte für das Leben zuhause? Auf unserem Vergleichsportal gibt es in der Kategorie Elektronik viele weitere Produkte zu entdecken!