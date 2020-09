Die Anschlussfinanzierung ist insbesondere in der Immobilienbranche ein typisches Instrument, um nach Ablauf der ersten Phase die Finanzierung eines Hauses oder einer Wohnung weiterzuführen. Dabei stehen verschiedene Varianten zur Auswahl, die sich in Praxis-Tests bislang bewährt haben. Sie können außerdem eine Umschuldung in Ihre Planung einbeziehen, was bedeutet, dass Sie einen neuen Kreditgeber suchen, der Ihnen hinsichtlich der Zinsen und sonstiger Optionen ein besseres Angebot vorlegt.

Bei hohen Investitionsbeträgen kann das Einsparpotenzial enorm sein. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, welche Optionen sich Ihnen im Anschlussfinanzierungs-Vergleich bieten.