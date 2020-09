Die besten Kaminsauger schaffen auch heiße Asche (bis zu 40 °C). Sie finden die potenziellen Gewinner eines Aschesauger-Tests unten in unserer Vergleichs-Tabelle.

Wer regelmäßig mit seinem Pelletofen heizt, will nicht nach jeder Saugung den Behälter leeren. Daher empfiehlt es sich Vielheizern, Aschesauger mit besonders großen Staubbehältern zu wählen. Bei sehr tiefen Feuerstellen bieten sich Aschstaubsauger mit langen Schläuchen an, denn die meisten Geräte haben nur einen kurzen Schlauch. Mehr dazu in unserem Aschesauger-Test hier.

Aschesauger: Drei Hinweise

Asche darf nicht mit einem herkömmlichen Staubsauger aufgesaugt werden, da er das feine Pulver wieder in die Atemluft pustet und der Motor ebenfalls Schaden nimmt. Aschesauger hingegen fangen auch feinsten Staub auf und gehen nicht kaputt.

In der Regel können die Sauger für Kamin und Ofen nur kalte Asche aufnehmen. Einzelne Aschesauger schaffen auch heiße Asche. Dies ist allerdings auf maximal 40 °C begrenzt. Heiße Glut kann kein Kaminsauger aufnehmen.

Im Handel finden sich Ascheauger mit Motor und Typen ohne Motor. Bei Aschesaugern ohne Motor wird ein normaler Staubsauger an den Aschebehälter angeschlossen. Der Filter des motorlosen Modells fängt vorher alle Rußpartikel auf.

