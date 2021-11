Das Auto ist für die meisten die teuerste Sachanschaffung ihres Lebens. Und um den Wert eines Fahrzeuges so gut wie möglich zu erhalten, ist es unumgänglich, es ordentlich zu pflegen. Die Fahrt in die Autowaschanlage kann dabei schnell ins Geld gehen. Kosten von bis zu zehn Euro sind keine Seltenheit. Eine Alternative ist das Waschen von Hand in der eigenen Garage. Dafür ist eine Autowaschbürste ein idealer Helfer.

Um das beste Angebot zu finden, sollen Sie einen Test für Autobürsten durchführen. Mit unserer umfassenden Kaufberatung zum Thema finden Sie alle relevanten Informationen an einem Ort. Die beste Bürste für Ihre Ansprüche finden Sie in unserem Auto-Waschbürsten-Vergleich.

Auto-Waschbürsten: Drei Tipps

Eine gute Autowaschbürste benötigt sehr wenig Wasser und kann sogar auf den Einsatz von Autoshampoo verzichten.

Eine Waschbürste mit Teleskopstange erlaubt das Reinigen von hohen Fahrzeugen.

Viele Waschbürsten eignen sich für die Reinigung von Felgen, der Karosserie und sogar für die Autositzbezüge.

Mehr Vergleiche

Sie suchen auch andere Auto- und Fahrzeug-Ausstattung? Auf unserem Vergleichsportal finden Sie in der Kategorie Auto viele weitere Produkte dazu!