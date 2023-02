Haben Sie sich auch schon einmal darüber geärgert, dass Ihr Fernseher so wenig HDMI-Eingänge hat? Müssen Sie auch immer Kabel tauschen, wenn Sie zum Test einmal die Playstation 4 oder Ihren Laptop anschließen wollen? Dann brauchen Sie einen AV-Receiver.

Heimkino-Systeme sind sehr beliebt. In fast der Hälfte aller deutschen Haushalte ist ein Fernseher der neuesten Generation vorhanden, mehr als 20 % besitzen einen Blu-Ray-Player, und eine Surround-Anlage finden Sie in jedem zehnten Haushalt – das hat eine Analyse des Instituts für Demoskopie Allensbach ergeben. In vielen Haushalten sind also diverse Mediaplayer, Fernseher und auch Lautsprecher-Systeme vorhanden. All diese Geräte miteinander zu verbinden stellt oft eine große Herausforderung dar.

Doch ein AV-Receiver macht genau das möglich: Nie mehr Kabelsalat, nie wieder die passende Fernbedienung suchen müssen. Hochwertige AV-Receiver ermöglichen es Ihnen, Ihre gesamte Unterhaltungselektronik an ein zentrales Gerät anzuschließen. Die Bandbreite auf dem Markt ist groß: Vom simplen AV-Receiver mit DAB und Internetradio bis hin zum 7.2-AV-Receiver mit zwei HDMI-Ausgängen gibt es fast alles. Hinzu kommt, dass viele renommierte Marken AV-Receiver im Programm haben – zum Beispiel Sony, Panasonic, Harman-Kardon oder Samsung, um nur einige zu nennen.

AV-Receiver: Drei Tipps

AV-Receiver sind die Schaltzentrale im Heimkino. Hier kommen alle Bild- und Ton-Quellen zusammen und werden auf die Ausgabegeräte verteilt – also zum Beispiel auf Fernseher, Beamer und Surround-Lautsprecher.

Die besten AV-Receiver beherrschen 3D-Fernsehen, 4K-Video und 3D-Sound wie Dolby Atmos oder DTS:X – damit ist Kinofeeling zu Hause garantiert.

Die besten AV-Receiver verfügen über die sogenannte Multiroom-Funktionalität. Damit können Sie verschiedene Räume mit unterschiedlicher Musik bespielen.

