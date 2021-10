Werdende Eltern verbringen oft viel Zeit damit, das Kinderzimmer einzurichten und alles vorzubereiten für den großen Tag, wenn ein kleiner Mensch das Licht der Welt erblickt. Nach den ersten Tagen im Krankenhaus soll das Baby schließlich in ein gemütliches Zuhause kommen.

Von zentraler Bedeutung ist das Babybett, in dem das Baby ebenso sicher wie erholsam schlafen kann. Babybetten-Tests haben gezeigt, dass viele Betten auch umgebaut werden können und so auch als Kinderbett für Kleinkinder dienen können. Wenn Sie auf der Suche nach einem Babybett für Ihr Kind sind, kann Ihnen ein Blick in unsere Vergleichstabelle erste Anhaltspunkte geben, denn hier finden Sie die wichtigsten Kaufkriterien.

Babybetten: Drei Tipps

Babys verbringen die meiste Zeit ihres Lebens mit schlafen. Dazu ist ein Babybett wichtig, das sicheren Komfort bietet.

Viele Babybetten werden mit einer Matratze geliefert. Kaufen Sie die Matratze separat, haben Sie den Vorteil eine passende Matratze nach Ihren Wünschen aussuchen zu können. Achten Sie hierbei besonders auf den Härtegrad und die geprüfte Schadstoff-Freiheit.

Gute Babybetten sind stabil und aus unbehandeltem Holz gefertigt. Farben und Lacke verströmen oft auch nach Wochen noch einen unangenehmen Geruch. Verzichten der Gesundheit zuliebe daher auf farblich passende Betten in grau und bevorzugen Sie das naturfarbene Bett.

Mehr Vergleiche

