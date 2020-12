Babys sind der ganze Stolz ihrer Eltern. Daher sollten Sie Ihrem Nachwuchs auch in Sachen Babydecke nur qualitativ hochwertige Produkte bieten. Die Decken bestehen in der Regel aus Baumwolle oder Polyester. Sie eignen sich als Kuscheldecke und weiche Zudecke nach einem aufregenden Spieltag.

Babydecken-Tests empfehlen Ihnen Decken, die mit einer guten Verarbeitung und Schadstofffreiheit punkten. Des Weiteren sehen viele Kaufberatungen die einfache Reinigung der Kuscheldecken als wichtiges Kaufkriterium an. Daher stellen Baby-Decken, die in eine Waschmaschine und in einen Trockner dürfen, eine gute Wahl dar. Tipps dazu finden Sie in unserer Babydecken Test- und Vergleichstabelle hier!

Babydecken: Drei Empfehlungen

Eine gute Decke für Ihr Baby sollte sich vielseitig und widerstandsfähig zeigen. Beispielsweise eignet sie sich als Kuscheldecke, Krabbeldecke oder als Überdecke im Kinderwagen. Möchten Sie eine reine Bettdecke für das Baby kaufen, lohnt sich der Griff zum Babyschlafsack.

Die Mehrzahl der Babydecken besteht aus Baumwolle oder einem synthetischen Material, beispielsweise Polyester. Dieses erweist sich als weich und pflegeleicht.

Mit etwas Geschick können Sie Baby-Decken auch selbst herstellen. Beispielsweise finden Sie im Internet Strickanleitungen für die Krabbeldecken.

Mehr Vergleiche

