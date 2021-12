Babyschalen Test & Vergleich

Bei allem, was die Sicherheit ihrer Kinder im Straßenverkehr betrifft, sollen Eltern keine Abstriche machen.

Bei allem, was die Sicherheit ihrer Kinder betrifft, möchten Eltern keine Abstriche machen. Vor allem, wenn Sie nach einem Babyschale für das Auto suchen, möchten Sie sich wahrscheinlich eingehend informieren, um das beste und sicherste Produkt zu finden.

Wir helfen Ihnen, mit unserem Babyschalen-Vergleich. In unserer Vergleichs- und Test-Tabelle finden Sie eine Vielzahl an Modellen. Welchen Normen diese Babysitze entsprechen und worauf Sie sonst noch achten sollten, erfahren Sie in unserer Kaufberatung.

Babyschalen umhüllen Ihr Baby wie ein halber Kokon und sollen es im Falle eines Auffahrunfalls vor Verletzungen schützen.

Es gibt verschiedene Befestigungsmöglichkeiten für einen Maxi Cosi: entweder mit dem vorhandenen Sicherheitsgurt oder dem sogenannten Isofix-System. Letzteres ist allerdings nur in Autos möglich, die in den vergangenen zehn Jahren gefertigt wurden. Ältere Modelle verfügen nicht über das Isofix-System zur Befestigung der Babyschalen-Basis.

Auch die beste Babyschale sichert Ihr Kind nur ab, wenn Sie richtig befestigt ist. Ungefähr bis zum 10. Lebensmonat sollten Babys entgegengesetzt der Fahrtrichtung im Auto fahren.

