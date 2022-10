Unter den Schleifgeräten für die heimische Werkstatt überzeugen Bandschleifer durch einen besonders hohen Materialabrieb. Das macht sie ideal für den Vorschliff.

Brauchen die Latten des alten Holzzauns aus dem Garten mal wieder einen neuen Anstrich? Müssen die Balken eines alten Fachwerkhauses abgeschliffen werden? Für viele Arbeiten wird ein Schleifgerät benötigt, das einen besonders großen Materialabrieb vorweisen kann. Der Bandschleifer ist bei Holz und einigen Metallen die erste Wahl.

Mittlerweile gestalten alle Hersteller ihre Maschinen so, dass diese auch verkehrt herum eingesetzt werden können. Mittels zweiter Schraubzwingen werden sie auf dem Rücken liegend an der Arbeitsplatte fixiert und so zu einem Stationärgerät, gegen das Sie kleine Hölzer halten können.

Bandschleifer: Drei Tipps

Bandschleifer sind in erster Linie Maschinen fürs Grobe. Durch ihr rotierendes Band tragen sie in Windeseile die oberste Schicht von allem ab, das sie berühren.

Dank ihrer speziellen Bauweise lassen sich Bandschleifer auch umgekehrt aufbocken, also einfach auf den Rücken legen und mit Schraubzwingen fixieren. So können Sie kleinere Werkstücke einfach nacheinander dagegen halten und abschleifen.

Neben einer hohen Geschwindigkeit des Schleifbandes kommt es auch auf eine große Schleiffläche an, damit die Arbeit besonders schnell von der Hand geht.

