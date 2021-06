Nassrasierer, Trockenrasierer, Trimmer und Bartschneider – für den Mann von heute gibt es zahlreiche Hilfsmittel, um die Gesichtsbehaarung vollständig zu entfernen oder Bärte in ihren unterschiedlichen Formen gepflegt zu halten.

Bärte sind mittlerweile wieder in Mode und für den Mann eine tolle Möglichkeit, ein Statement zu setzen. Doch ein Bart will nicht nur wachsen, sondern muss auch regelmäßig gepflegt werden. Wir haben für Sie diverse Bartschneider-Tests miteinander verglichen. Finden Sie jetzt das richtige Gerät für Ihren Bart in seiner individuellen Form.

Bartschneider: Drei Tipps

Ob Dreitagebart, Vollbart oder die raffinierte Variante rund um den Mund – der Bart sollte nicht nur gereinigt und gepflegt werden, sondern mit Haarschneidern, Rasierapparaten oder perfekten Bart-Trimmern in Form gehalten werden. Finden Sie heraus, welche Vorzüge Bartschneider und Trimmer mit Akku im Vergleich gegenüber Elektrorasierern haben.

Mit einem Bartschneider oder Trimmer den Bart selbst zu pflegen, spart Zeit und Geld. Die Alternative wäre der wöchentliche Gang zum Profi-Barbier, der rasiert, pflegt und trimmt.

Achten Sie bei der Wahl des Bartschneiders auf die passenden Aufsätze, einen leistungsfähigen Akku und verstellbare Schnittlängen. Je variantenreicher Sie die Geräte als Bart-Haarschneider, Langhaar-Rasierer und Männer-Bart-Trimmer verwenden möchten, desto flexibler können Sie auf neue „Frisuren“ für das Gesicht eingehen.

